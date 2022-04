La ministra de Defensa ha dicho Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

viernes, 29 de abril de 2022, 09:18 h (CET) La ministra ha dicho "este Gobierno cumple la ley".. Y ha dicho también: "si ustedes tienen dudas, vayan a los tribunales"... «Son los jueces los únicos que pueden decir si se ha cometido o no, un delito". Y ha dicho también: «La denuncia falsa es un delito». Todo lo anterior, lo he leído en la prensa.



Dicho esto, añado Tres cosas:

1.El gobierno central cumple la ley. Y cuando el gobierno catalán la ignoraba, la actuación del CNI estaba justificada.

2.La denuncia falsa es un delito. Podemos expresar nuestras ideas, la ley nos ampara, pero no podemos generar odio contra nadie, esto se persigue. Se castigan con mayor dureza los mensajes de odio, si contienen una mentira, o una media verdad. (...).

3.El periodista Manuel Trallero, también desconfía, y expresa su desconfianza, más o menos así: El proceso es un negocio, un negocio que últimamente sufre pérdidas importantes: La lengua catalana pierde hablantes, y los partidos votantes. Los independentistas necesitan reflotar esta empresa. Necesitan recuperarse. El tema de la lengua y el tema del espionaje, les puede servir.

