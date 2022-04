Sacerdotes en el siglo XXI Domingo Martínez, Burgos Lectores

viernes, 29 de abril de 2022, 09:16 h (CET) En plenos trabajos para el Sínodo que debe impulsar una mayor participación de los laicos, se celebró en Roma un importante simposio sobre la teología del sacerdocio. El Vaticano es consciente del serio problema de imagen en algunos países por las actuaciones en el pasado de algunos presbíteros.

Sería obviamente una gravísima injusticia generalizar a partir de la reprobable actuación de una pequeña minoría, pero incluso este punto ofrece un argumento más en apoyo de la línea que insistentemente mantiene el Papa frente al clericalismo y su correlato de los abusos de poder y conciencia.

Francisco inauguró el simposio con una intervención muy personal, plagada de referencias biográficas, a partir de las cuales ilustró la belleza de una vocación sacerdotal vivida al servicio del Pueblo de Dios, en comunión con la Iglesia y en fraternidad con el resto del presbiterio. La clave consiste en la relación entre el sacerdocio ministerial y aquel que reciben sin excepción todos los bautizados.

