viernes, 29 de abril de 2022, 08:58 h (CET) El pasado 28 de marzo la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha parado los pies a Delgado, La Fiscal General, al establecer que el caso del contrato de compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid debe quedar en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Lo interesante del asunto es que la Junta de Fiscales ha entregado un escrito a Delgado pidiéndole que se aparte de la investigación por su procedencia política. Desde que Dolores Delgado fue nombrada Fiscal general del Estado, a los pocos días de salir del Gobierno, todas sus decisiones están acompañadas de una sombra de duda.

La independencia de los jueces y de los fiscales es esencial para mantener la calidad de un sistema democrático. Pero parece que el Gobierno de Sánchez no lo entiende, y con eso, en mi modesta opinión, hace mucho daño a la imagen de España.



