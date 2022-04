​La atención al bien común Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 29 de abril de 2022, 08:54 h (CET) La atención primaria se debe mejorar, por ejemplo en mi caso: hace dos años y medio que estoy tomando 10 medicamentos cada día, me los recetaron en el hospital tras la recuperación de un infarto, cuando necesito un medicamento voy a la farmacia y con la cartilla sanitaria me los facilitan.

Durante todo este periodo estoy sin médico de cabecera, o al menos no se quien es, llamo al CAP y me renuevan electrónicamente la receta pero no me dan el nombre de ningún médico con quien ponerme en contacto, así llevo más de dos años. Parece claro que esto debe mejorar, pero también está claro que hacen falta propuestas viables más que proclamas ideológicas. Y también es conveniente la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada en el campo sanitario, como sucede en los principales países de nuestro entorno.



Lo llamativo es que quien gobierna España es una coalición de izquierdas que, se supone, hace de la defensa de lo público una seña de identidad. Sin embargo, eso es una falacia cuando se examina la marcha de la economía, jalonada de parches, improvisaciones y demoras, en detrimento de lo realmente público: la atención al bien común, sin plegarse a absurdas contraposiciones ideológicas.

