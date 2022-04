Los servicios de limpieza de Butler para casas rurales, hoteles, hostales y campings Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 18:20 h (CET)

La pandemia por COVID-19 modificó las medidas de higiene del sector del turismo y la hostelería. Como consecuencia, se establecieron diferentes mecanismos de higienización.

En algunos establecimientos, optaron por contratar servicios de limpieza para las habitaciones una vez que el huésped terminara su estadía. De esta manera, se evitaba el contacto con otras personas y se reducía el riesgo de contagio Sin embargo, en declaraciones recientes, la Organización Mundial de la Salud expresó que lo correcto en estos casos era una limpieza regular, siempre y cuando el personal utilice mascarillas y guantes.

La higiene de un establecimiento no solo proporciona un ambiente libre de gérmenes, sino que también ofrece una sensación agradable a quienes se hospedan. En la empresa Butler, cuentan con este y otros servicios de limpieza en casas rurales, hostales u hoteles para mantener el orden y la pulcritud de sus instalaciones.

Consideraciones actuales de limpieza en el sector de la hostelería La higiene de las casas y habitaciones vacacionales permite evitar enfermedades, malos olores y la proliferación de insectos, además, protege la reputación e imagen de una marca hotelera. Por estos factores, los dueños de dichos lugares deben contar con una empresa o un personal de limpieza que garantice el aseo y la buena apariencia de la estancia.

Acorde a los manuales de limpieza de la mayoría de centros de hospedaje, las principales zonas que deben limpiarse a diario son los lugares más comunes como los pasillos, el comedor, la sala y los baños. Asimismo, las habitaciones también requieren una limpieza constante si el huésped lo autoriza.

Una vez finaliza la estadía, es indispensable limpiar a profundidad el dormitorio, esto incluye el cambio de sábanas y toallas y la desinfección de todas las superficies y suelos.

La labor de higienización demanda tiempo, técnica y productos especiales para los diferentes materiales a limpiar. Asimismo, el entorno pandémico exige que el personal use equipos de bioseguridad como guantes y mascarillas.

¿Qué servicios incluye la limpieza de un hotel, hostal o casa de campo? La limpieza de un lugar de hospedaje no solo abarca el aseo de la instalación y sus componentes, ya que en los hoteles modernos incorporan servicios que maximizan la comodidad de los clientes al ocuparse del cuidado y limpieza de sus objetos personales. Además, la cocina debe tener un equipo encargado de mantener el orden y evitar la contaminación de los alimentos.

En empresas como Butler, de forma adicional a la desinfección y la aspiración de las superficies, el servicio también puede incluir el lavado, planchado y secado de la ropa de los huéspedes. Asimismo, se encargan de solucionar cualquier fallo con respecto a la infraestructura. Otros servicios ofrecidos abarcan la limpieza de vehículos, el cuidado de niños, adultos mayores y mascotas, jardinería, mantenimiento y mudanzas.

A través de encuestas en redes, más del 70 % de los usuarios manifiesta que la primera impresión de un hotel es de suma importancia para decidir si quedarse o no. Por esta razón, la higiene es tan significativa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.