Sal Gorda dispone de servicio take away para llevar la comida tradicional española a todos los hogares

jueves, 28 de abril de 2022, 18:03 h (CET)

Durante los últimos años, la comida española tradicional preparada con amor y dedicación por chefs especializados ha estado más cerca de los hogares madrileños.

Elaboraciones sencillas, pero bien ejecutadas, marcan la diferencia en la cocina típica española.

Sal Gorda ha lanzado una novedad en los servicios que ofrece. Se trata del servicio take away que brinda una completa carta con entrantes, platos principales y postres. Además, dispone de una carta de vinos interesante.

Sal Gorda cuenta, además, con una tienda online donde poder adquirir algunos de los productos que son utilizados para su carta (productos km 0, con denominación de origen). La persona que desee visitarlos debe saber que tiene unas instalaciones agradables y cómodas para todas las personas. Platos como el pulpo a la parrilla con humus o el lomo de carne roja continúan siendo comidas muy solicitadas en el establecimiento.

Cómo llega Sal Gorda a los domicilios A través de la página web de Sal Gorda, se pueden realizar los pedidos de comida con la modalidad de take away o delivery. Una vez elegida la opción de pedido que más se adapte a las preferencias del consumidor, se puede seleccionar entre los entrantes, las ensaladas, las carnes, las hamburguesas o las opciones veganas que ofrece Sal Gorda para sus clientes.

En la página web del establecimiento, se pueden encontrar entrantes como sus conocidas pencas rellenas, el revuelto de txangurro, las anchoas artesanas o la tortilla de patata con pulpo “un guiño a Galicia”. Asimismo, para los amantes de la comida vegana hay alternativas gastronómicas como las albóndigas veganas y la lasaña vegetal. En cuanto a las carnes, los clientes podrán disfrutar de platos como el tataki de ternera rubia gallega y el solomillo de vaca a la parrilla.

¿Cómo se puede disfrutar de un buen menú en casa? Desde 1993, Sal Gorda ofrece en Madrid una cocina tradicional reconocida en el panorama gastronómico. Con su nuevo servicio a domicilio, su cocina elaborada con una mezcla de ingredientes única, llega a todos los hogares madrileños con la misma calidad de siempre.

En muchas ocasiones, por falta de tiempo, por querer comer en casa algo diferente o por el miedo generado por la propagación del COVID-19, los clientes prefieren permanecer en su hogar. Por esta razón, Sal Gorda tuvo la idea de ofrecer su carta para que sus clientes puedan disfrutar de la calidad de siempre en sus hogares.

Sal Gorda ofrece un servicio de comida tradicional, elaborada con ingredientes de calidad a domicilio. De esta forma, desde la comodidad del hogar pueden disfrutar de platos que desde el momento que comienzan a cocinarse en los fogones, tienen toques de tradición y elegancia.



