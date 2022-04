Mind Galaxy, la nueva plataforma de cursos sobre la mente Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Aprender sobre la mente y conocerse desde el interior puede hacer un cambio significativo y es la oportunidad que precisamente ofrece Mind Galaxy a través de sus cursos sobre la mente. La mente es un elemento muy poderoso en el ser humano, con la capacidad de hacer que este logre sus objetivos o se estanque en un punto muerto. Sin embargo, todo lo que sucede alrededor, el contexto en el cual se desenvuelve una persona, puede hacer que esta se sienta perdida dentro de la sociedad en la que se encuentra. Esto es cada vez más común y está afectando a más personas.

Las ventajas de los cursos sobre la mente de Mind Galaxy Mind Galaxy es una plataforma que ofrece una variedad de cursos sobre la mente, con base en la psicología primordial y la psicología holística. Allí se pueden encontrar muchos programas, incluso gratuitos, a disposición de las personas. Los mismos proporcionan contenido valioso para empezar a vivir nuevas experiencias y dejar atrás las frustraciones.

A través de los cursos y de la formación gratuita que ofrece Mind Galaxy, los individuos pueden encontrar su propósito, alcanzar las herramientas que los ayuden a forjar su felicidad y a rodearse de seres humanos que los impulsen a crecer. Quienes opten por cualquiera de los efectivos cursos ya no se sentirán perdidos, al contrario, tendrán la capacidad de extenderse sin temor hacia el futuro que les espera.

Los cursos están disponibles en tres idiomas: inglés, español e italiano. Actualmente, están a disposición de los usuarios el de Reprogramación Mental y Mentalidad impartido por el científico Edoardo Zeloni Magelli, así como también el Masterclass en Ciencia de la Mente. No obstante, cada vez se irán colocando otros programas que serán conducidos por diferentes especialistas de la mente.

Cursos sobre la mente: características La mente engloba todas las capacidades intelectuales de las personas. Por este motivo, es considerada el principal sistema de control de la vida. Es decir, si no se tiene control de la mente, tampoco se tiene el control de la vida misma.

Cada individuo debe aprender por sí solo a utilizar su mente en función de sus beneficios, porque lamentablemente en las escuelas no se aborda, ni mucho menos se enseña sobre este tema tan importante y fundamental en la vida de los seres humanos. Afortunadamente, existen plataformas como Mind Galaxy que ofrecen una constelación de cursos sobre la mente.

Con los cursos de Reprogramación Mental y Mentalidad, en sus diferentes niveles, se puede conocer todo sobre la mente: cómo funciona, cómo usarla para vivir mejor, cómo reprogramarla, cómo protegerla y cómo aumentar el poder de la atracción, entre muchos otros aspectos. Para mayor información, los interesados en sacar el máximo partido a su mente pueden ingresar a la web de Mind Galaxy.



