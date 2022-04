La importancia en la elección del inquilino, por DE LA MANO Servicios Inmobiliarios Emprendedores de Hoy

Alquilar una vivienda comporta una serie de ventajas para sus propietarios, como la revalorización de esta, la suma de un ingreso pasivo mensual, el pago de los gastos de servicios básicos o la obtención de garantías bancarias, entre otras. No obstante, el no contar con agentes profesionales a la hora de elegir un buen inquilino puede provocar el efecto contrario: impagos, daños en la propiedad, problemas con la comunidad de vecinos, incumplimiento en el tiempo de estancia y otro tipo de incomodidades.

DE LA MANO Servicios Inmobiliarios destaca la importancia de elegir inquilino y ayuda a sus clientes a lograrlo a través de un equipo de expertos en el sector.

¿Por qué contratar a profesionales para elegir un buen inquilino o arrendatario? Las propiedades son activos que cuestan mucho esfuerzo y dinero poseer, por lo que antes de tomar la decisión de darlas en alquiler, se debe escoger una persona que inspire confianza y profesionalidad para una gestión tan importante. Esto se hace para evitar futuros impagos o retrasos en la renta mensual que afecten en gran medida al arrendador. De igual manera, para conseguir revalorizar la vivienda, será crucial seleccionar a un inquilino que cuide la vivienda como si fuera suya y además pueda mantener un buen trato con los vecinos, los trabajadores del recinto y toda la comunidad en general.

Hacer esto no es tan fácil como se describe y para ello, una gran opción es contratar los servicios profesionales de DE LA MANO Servicios Inmobiliarios. Esta compañía cuenta con expertos en el alquiler de inmuebles que filtran a los candidatos o inquilinos más aptos para proteger la propiedad y cumplir con las expectativas del arrendador. De esta forma, este puede aprovechar todos los beneficios de poner en alquiler su vivienda.

Expertos en el alquiler de viviendas Una de las razones por las que DE LA MANO Servicios Inmobiliarios es contratada para escoger un buen inquilino es que adaptan sus servicios al tipo de piso y perfil de inquilino adecuado. Esto significa que realizan una búsqueda exhaustiva de personas que realmente pueden cubrir los gastos de la vivienda en alquiler y tengan una situación socio-profesional acorde con el perfil de vivienda y el período de estancia deseado. De igual manera, realizan estudios de solvencia y evalúan la capacidad del arrendatario para cuidar de una vivienda. Esta compañía también cuenta con expertos en asesoramiento personalizado para el contrato de seguros de impagos de renta.

Cada uno de estos servicios está disponible tanto para el alquiler temporal o corto de un inmueble como para quienes buscan alquilar por un período de tiempo largo. Por otra parte, DE LA MANO Servicios Inmobiliarios asigna un agente inmobiliario a sus clientes que redacte conforme a la legalidad vigente el contrato de alquiler para el beneficio de ambas partes.

Escoger un inquilino adecuado es crucial para conseguir los mayores beneficios durante y después del alquiler de una propiedad. Para facilitar esta selección, DE LA MANO Servicios Inmobiliarios ofrece a sus clientes un equipo de profesionales y agentes expertos en el sector del alquiler de viviendas en Madrid.



