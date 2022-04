El MBA con especialización de ESIE, una formación online de primer nivel y con duración de un año que concilia la vida personal del alumno con su crecimiento profesional Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los programas de posgrado relacionados con los Master of Business Administration (MBA) siguen siendo los más solicitados por los profesionales de cualquier sector que desean adquirir habilidades transversales en el liderazgo organizativo, la gestión de proyectos y el desarrollo de negocios.

Si bien la demanda de graduados en estudios de MBA es bastante alta, son muy pocos los que cursan en su totalidad este programa y algunas plazas no llegan a ocuparse a corto plazo.

Muchos profesionales abandonan prematuramente sus estudios porque no logran equilibrar sus obligaciones laborales con las dinámicas académicas de un programa con las exigencias de un MBA. Por este motivo, en la European School of International Education (ESIE), docentes y administrativos se centran en diseñar un MBA online donde los estudiantes pudiesen conciliar su trabajo y su crecimiento profesional, a la vez que cursan un programa de posgrado part-time o executive MBA con clases en directo, dirigido por docentes y altos ejecutivos de empresas reconocidas en diferentes sectores del mercado global.

El MBA con especialización y online que se adapta a un mercado en continuo movimiento Todos los programas formativos de ESIE están diseñados para adaptarse a la realidad de un mercado laboral en continua evolución y cuentan con núcleos de conocimiento que se sustentan en una metodología de enseñanza flexible e innovadora, conocida como Exponential Knowledge.

El MBA con especialización de ESIE ofrece 4 itinerarios de aprendizaje ajustados a las demandas profesionales más solicitadas por los estudiantes y las empresas, lo que permite que el 98% de las personas que se forman bajo estos programas, consigan ofertas de empleo con excelentes condiciones salariales antes de completar sus estudios de MBA.

Programa de posgrado flexible y adaptable a cada necesidad Gracias al convenio con el IPEI del CES Cardenal Cisneros, ESIE puede brindarle la oportunidad a sus estudiantes de complementar su formación bajo una dinámica de semipresencialidad en diferentes campus de Madrid. En esta modalidad de estudio, los alumnos podrán asistir a jornadas inmersivas de empleabilidad, networking y coffee chats que les servirán como insumo para preparar entrevistas junto al Career Services de la facultad, analizar ponencias de líderes empresariales, estudiar métodos de caso, etc.

ESIE cuenta con tres convocatorias de admisión durante el año académico, por lo que los estudiantes pueden comenzar el MBA online en la fecha que consideren más conveniente. De esta forma, ESIE espera que sus alumnos puedan conciliar su vida personal y profesional, por medio de un programa de posgrado adaptable y flexible que les permita graduarse en uno de los únicos MBA con especialización del mercado.



