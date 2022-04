Who killed Bambi? es una tienda de ropa que fusiona la moda casual y el fútbol Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, la moda casual ha crecido de manera exponencial. En el ámbito empresarial, las exigencias a la hora de vestir son mínimas, teniendo en cuenta que los códigos de vestimenta se han relajado cada vez más.

Who killed Bambi? es una tienda de ropa online que pone a disposición de los usuarios diferentes marcas para que, a la hora de elegir cómo vestir, puedan seleccionar sus prendas entre diferentes opciones que garanticen funcionalidad y comodidad. De esta forma, la firma fusiona la moda casual con la deportiva, para obtener como resultado una imagen informal con un estilo único.

Fútbol y moda unidos Usar ropa deportiva también implica ir a la moda. En la actualidad, existe la tendencia llamada athleisure que se refiere al uso de prendas exclusivamente deportivas en diferentes contextos: para ir a la oficina, a la universidad, de paseo o hacer cualquier actividad social. Un estilo pensado para ir cómodo todos los días, sin sentirse fuera de lugar y mostrar la versatilidad que se logra con la ropa deportiva.

Los expertos en moda aseguran que la tendencia sport llegó para quedarse. Los fashionistas vislumbran que el athleisure permanecerá, en especial, en los armarios de los más jóvenes, quienes se decantan por los calzados deportivos y las prendas cómodas. Para lograr este estilo, se necesita tener buen ojo, porque la idea es lucir sofisticado sin caer en lo inadecuado o en el mal gusto.

Who killed Bambi? apuesta por el estilo deportivo Who killed Bambi? es una tienda online que trabaja con varias marcas e incluye en su catálogo accesorios para hombres y mujeres. Entre las diferentes firmas, destaca Lyle & Scott, que presenta un concepto de moda masculina con un estilo elegante y descomplicado. Por su parte, Weekend Offender es una marca británica que combina ropa casual con deportiva y apuesta por ir a la moda de forma cómoda.

Entretanto, Fred Perry es muy conocida por haber sido creada para jugar a tenis. Gracias a su versatilidad, se ha convertido en una marca que actualmente forma parte de los clásicos. Otro nombre reconocido en la moda deportiva es Ellese, que se ha ganado a pulso su buena reputación por combinar la funcionalidad de la ropa deportiva con un estilo street o casual. Por último, Lacoste destaca mundialmente no solo por su larga trayectoria, sino por la calidad de sus productos, que hacen de esta empresa una de las firmas más influyentes del mundo.



