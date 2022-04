D&A Inmobiliaria explica los requisitos de comprar o vender viviendas de protección oficial

Una vivienda de protección oficial (VPO) es un tipo de inmueble que el Estado pone a disposición de los ciudadanos con menos recursos, a través de un precio mínimo regido por cada comunidad autónoma.

Si bien cada una de estas tiene sus requisitos particulares, existen dos maneras por las cuales una persona puede venderlas: mediante su descalificación, para lo cual deben haber pasado 10 años desde su compra y mediante una solicitud en la que la comunidad autónoma regula el precio. En este sentido, D&A Inmobiliaria ofrece el asesoramiento necesario para vender un piso de VPO en Málaga.

¿Cómo vender un piso de VPO en Málaga? En Andalucía, los propietarios que pretendan vender un piso de VPO se deben regir de acuerdo a los mismos reglamentos que quienes desean acceder a esta clase de viviendas. Una vez transcurridos los 10 años desde su adquisición, es posible venderla, ya sea bajo un precio máximo determinado por la Junta de Andalucía o a un precio libre, mediante la descalificación del inmueble. En el caso de que el comprador de una vivienda protegida haya recibido ayudas, estas deben liquidarse para poder presentar el formulario de segunda transmisión en su delegación territorial.

Asimismo, los cambios en la situación laboral, el aumento del número de miembros de la familia, la necesidad de uno de ellos mayor a 65 años, que alguno sea víctima de terrorismo o violencia de género y otras excepciones expuestas en el Plan de Vivienda, son algunas razones por las cuales se puede vender el inmueble antes de los 10 años.

¿Cuáles son los requisitos para comprar un piso de VPO? Para adquirir una vivienda de VPO, el comprador debe cumplir con una serie de condiciones. Una de ellas es el compromiso de que dicho inmueble será su residencia habitual y permanente. A su vez, no podrá ser propietario de otra unidad y, según el actual Plan Vive 2020-2030, los límites de ingresos deben ser 2,50 IPREM para Régimen Especial, 4,00 IPREM para Régimen General y 5,50 IPREM para Precio Limitado

Por lo tanto, el proceso de venta de un piso de VPO no es sencillo si no se consideran los aspectos antes mencionados y si no se cuenta con el asesoramiento indicado. Por ello, D&A Inmobiliaria se focaliza en la atención personalizada de aquellos propietarios de Málaga y la Costa del Sol a los que les cuesta vender su vivienda, sobre todo en estos casos en los que se necesita atravesar por trámites burocráticos engorrosos que dificultan este fin.