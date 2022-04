Atelier de Bodas prepara el lanzamiento de su tienda online de complementos y accesorios nupciales Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando una pareja se compromete en matrimonio, la elección del vestuario nupcial suele hacer mucha ilusión.

Si bien una de las elecciones más difíciles es elegir el vestido de la novia y el traje para el novio, también es importante combinar el atuendo con accesorios que realcen el look de los futuros esposos.

En España, Atelier de Bodas, una empresa dedicada a la comercialización de vestidos nupciales, está preparando un e-commerce para la venta de complementos para los atuendos de la novia y del novio, los cuales aportarán el toque extra de elegancia y distinción a su outfit.

¿Qué complementos se deben elegir para los looks nupciales? Los accesorios son, en muchas ocasiones, los que hacen que un estilismo sencillo se convierta en un look de 10. Sean de estilos elegantes o más casuals, estas piezas son indispensables para darle el toque final al atuendo.

Seleccionar los complementos ideales para un vestuario de boda parece una tarea sencilla, pero no lo es. Principalmente, es necesario que su elección esté en perfecta armonía con el vestido de la novia y con el traje del novio. También es necesario que el atuendo guarde relación con el estilo de ceremonia, que puede ser formal, semiformal e informal.

En cuanto a los accesorios esenciales para novias, destacan los zapatos, el ramo de flores, el velo de novia, los aretes, las joyas y el tocado. Mientras que, para realzar el atuendo del novio, las pajaritas, las corbatas, los tirantes, los pañuelos y los gemelos, son los accesorios más utilizados para realzar la vestimenta del futuro esposo.

La selección adecuada de cada pieza dependerá del estilo de cada persona. A la hora de buscar accesorios nupciales, la tienda online de Atelier de Bodas es una gran opción para las parejas, pues encontrarán piezas de calidad para impactar el día de su boda.

Vestidos y complementos de alta calidad a precios accesibles Bajo los principios de innovación constante y compromiso firme por llegar a todos las novias y novios de forma igualitaria, Atelier de Bodas, ha revolucionado el sector nupcial con una propuesta diferente que se basa en ofrecer al cliente un entorno con un trato premium, donde pueden encontrar vestidos de calidad y excelente diseño a precios más económicos que otras tiendas.

La firma dispone de elegantes tiendas físicas ubicadas en Madrid, Barcelona y Valencia. Recientemente, ha dado su gran paso hacia la digitalización, con el lanzamiento de un comercio electrónico donde muestran un amplio stock de complementos y accesorios para novios y novias que no deja fuera ningún estilo.

Los planes de crecimiento no paran aquí. Actualmente, el atelier se encuentra en pleno proceso de expansión con perspectivas de abrir más tiendas en otras comunidades de España. Asimismo, se encuentran desarrollando nuevos modelos tecnológicos para digitalizar el mundo de la moda nupcial.



