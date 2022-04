Cambio de hábitos para evitar el sedentarismo con Lekus Emprendedores de Hoy

Más de un 35 % de la población en España admite que son sedentarios e inactivos en su tiempo libre, aumentando los riesgos de padecer hipertensión arterial, cáncer de mama y colon, y en algunas ocasiones, patologías psicológicas que están relacionadas con la ansiedad y la depresión.

Sin embargo, nunca es tarde para tomar decisiones que cambien positivamente este estilo de vida por uno que involucre la actividad física, fomentando el cuidado del cuerpo y de la mente.

En su lucha contra el sedentarismo, y motivando a quienes desean cambiar sus hábitos, la marca Lekus ha lanzado al mercado su smartwatch HitFit Neo, un reloj inteligente que proporciona datos de monitorización de la actividad física para llevar un control de los resultados obtenidos.

¿Cómo combatir el sedentarismo? No hay mejor forma de combatir el sedentarismo que con la realización de actividad física. La más efectiva es el ejercicio físico, ya que su plan y patrón de repeticiones ha sido diseñado con un objetivo ajustado a la necesidad de cada persona, pero que siempre busca mejorar o mantener el estado físico del individuo. Para quienes tienen un estilo de vida sedentario, el cambio de hábito no es sencillo ni inmediato, pero sí es posible.

Para lograrlo, es necesario comenzar a introducir de forma gradual los ejercicios, que poco a poco van a ir incrementándose en duración, frecuencia e intensidad de acuerdo a la condición física.

No existe una prescripción general para realizar ejercicios, pero es recomendable realizar, al menos, 150 minutos de actividad aeróbica moderada y 75 minutos de actividad física intensa por semana para ser considerado como persona no sedentaria, sin embargo, esto puede variar de acuerdo a sus limitaciones físicas y sus capacidades individuales.

Cambiar de hábitos sí es posible Con el propósito de fomentar la actividad física y reducir las cifras de sedentarismo, la marca Lekus ha propuesto un producto que, además de servir para el rendimiento en la ejecución de cualquier ejercicio, es una herramienta que da un valor agregado al esfuerzo que la persona realiza a favor de su bienestar. El smartwatch HitFit Neo es un reloj inteligente que proporciona datos detallados de la actividad realizada, además, permite la conexión de apps de música, el teléfono y las redes sociales; y notifica sobre diagnósticos de salud relacionados con los niveles de oxígeno en sangre, la salud cardíaca, temperatura corporal, entre otros. Gracias a su sistema de alarmas el reloj inteligente recordará que hay que moverse cuando se pase demasiadas horas inactivo.

Se ofrecen diferentes colores e incluye accesorios para imprimirle un toque de personalidad, y su coste es económico en relación con otros que realizan las mismas funciones por un precio elevado.

Pequeños cambios proporcionan grandes resultados, y con la información que ofrece el smartwatch HitFit Neo se puede monitorizar toda la actividad que sirve como agente motivador durante el proceso.



