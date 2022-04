TDC es un servicio que se encarga de cancelar y anular tarjeta robada con una sola llamada Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 17:40 h (CET)

Actuar con rapidez para evitar las operaciones fraudulentas vinculadas a una tarjeta es necesario cuando se da un robo de tarjetas, algo común en todo el país.

Existen muchas maneras para cancelar tarjeta de crédito, débito o prepago, pero estas incurren llamadas y contactos con el banco, que tardan minutos perjudiciales en los que el malhechor puede hacer transacciones indeseadas.

Es por este motivo que TDC es un servicio que se encarga de cancelar y anular cualquier tipo de tarjeta robada, con una sola llamada, y así evitar problemas posteriores al robo.

¿Qué hacer en caso de robo de tarjetas? Pasar por un robo de documentos de pago es una situación desafortunada; en España, el promedio de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito robadas rodean las 1,4 por cada 100 tarjetas, lo que comprende una preocupación para toda la población que usa este método de pago. En caso de pasar por este tipo de robo, es importante conocer los pasos a seguir y así evitar las operaciones no deseadas.

Para cancelar una tarjeta de crédito se suele llamar al banco o contactar por medio de las plataformas web o aplicaciones del mismo. Con la idea de abarcar un procedimiento más fácil, TDC habilitó una línea directa de llamadas para solicitar el servicio. Con marcar su número, es posible ponerse en contacto con la empresa para cancelar todo tipo de tarjeta, de cualquier banco, de forma fácil y rápida.

Es importante detallar que la línea no es atendida por bots programados, sino que los asesores trabajan personalmente con cada llamada y contactan con el banco en cuestión de segundos, para cancelar o anular tarjeta desde cualquier parte del país.

La manera de evitar fraudes con tarjetas Las compras en línea y demás usos de la tarjeta de crédito abren un margen de fraudes que se pueden vincular a la misma. Para evitar exponer la tarjeta, es crucial que el dueño conozca de memoria el pin, porque si está anotado en alguna libreta, tanto física como digital, puede estar abierto a que personas indeseadas se hagan con este. De modo similar, puede activar las notificaciones móviles a los movimientos de la tarjeta, ya que si se realiza una transacción de la que no tenga conocimiento, el aviso llega inmediatamente al teléfono y se puede actuar de manera rápida para cancelar la tarjeta.

Finalmente, conocer el servicio de TDC puede marcar la diferencia a la hora de pasar por una situación de robo y fraude con la tarjeta de crédito. Para despreocuparse y dejar en mano de profesionales todo el proceso que comprende cancelar y anular tarjeta de crédito, la página web está disponible con toda la información y líneas de contacto directo con la empresa.



