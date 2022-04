Bilky, el portal del empleado con registro de jornada que cumple tanto con el Real Decreto-ley 8/2019, como con la nueva jurisprudencia al respecto Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 17:27 h (CET)

El portal empleado de Bilky es un software que proporciona un sistema de registro de la jornada de total cumplimiento tanto del Real Decreto-ley 8/2019, como de la nueva jurisprudencia, por una tarifa plana de 29,99 euros/mes + IVA.

Según el Real Decreto-ley 8/2019, toda empresa debe contar con un registro horario de la jornada laboral del trabajador. Algunas de las obligaciones que debe cumplir la empresa respecto a esta ley son llevar un control del horario de entrada y salida de cada uno de los empleados, conservar esta documentación durante un total de cuatro años y que esta esté durante este período de tiempo a disposición de los empleados de la empresa, representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cabe destacar que en la última sentencia emitida por la Justicia esta normativa está siendo cada vez más estricta con las empresas y ya se están comenzando a penalizar los sistemas de registro tradicionales como el papel.

Bilky cuenta con otras funcionalidades destacadas que facilitan la gestión empresarial de los empleados como la asignación automática y envío de nóminas y otros documentos, el control de sus vacaciones y permisos y un ERP totalmente configurable donde recoger, por ejemplo, la ficha del registro salarial de toda la plantilla.

La aplicación de fichaje horario adaptado a la normativa española Bilky es un software empresarial que da solución a las empresas que buscan un sistema de fichaje horario para los trabajadores. Esta función permite a la empresa poder configurar fácilmente por horarios departamentos, políticas de vacaciones, festivos, etc. Por ello, se adapta perfectamente a cualquier tipo de negocio (autónomos, pyme o gran empresa), sin importar su actividad ni estructura.

Este sistema es fácil, único, seguro y fiable, ya que el trabajador debe introducir su NIF y contraseña para poder acceder a su propio portal empleado y realizar su fichaje laboral.

Además, el sistema de fichaje horario es compatible con todos los dispositivos (móvil, ordenador y tableta) y no requiere instalación, lo que es cómodo para el trabajador y para la propia empresa. Bilky también ofrece soporte técnico totalmente gratuito.

Por otro lado, dentro de su propio portal, el empleado cuenta con la posibilidad de solicitar las vacaciones a su empresa, así como cualquier otro permiso o ausencia (bajas por IT, maternidad, permiso por matrimonio, etc.) y comprobar cuántos días tiene disponibles o los días que ha gastado. La empresa puede incluso permitir que trabajadores del mismo departamento conozcan cuando tienen ausencias previstas sus compañeros, para facilitar la organización del equipo.

El trabajador cuenta con su propio portal empleado conectado directamente al portal empresa Este portal, único y gratuito para cada trabajador, le permite poder recibir y enviar documentación a la empresa y almacenarla (contratos, nóminas, partes de incapacidad, etc.) para siempre y de forma ilimitada, además de tener un sistema de comunicación directa y privada con la empresa, entre otras funciones.

El portal empresa puede enviar de forma automática documentos directamente al empleado gracias a un sofisticado sistema de reconocimiento del NIF que asigna automáticamente cada uno de los documentos importados a cada uno de los destinatarios finales. Se trata de una alternativa perfecta al correo electrónico y otros métodos que son más caóticos y pueden provocar algún error humano. Entre otras funciones destacadas de este portal, se encuentran las comunicaciones directas y certificadas, etc. Todos los envíos e interacciones que se realicen entre el portal empresa y empleado quedan totalmente registrados y certificados para siempre.



