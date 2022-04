La web Yoga Kundalini brinda información sobre esta disciplina a través de guías online Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 16:50 h (CET)

El yoga es una disciplina muy común en todo el mundo que tiene el objetivo de ayudar a las personas a controlar y elevar su energía vital.

Actualmente, existen diferentes tipos de yoga y, aunque cada uno conduce al mismo objetivo, tienen sus propios ejercicios, metas y principios.

Entre ellos, el yoga kundalinies reconocido por enfocarse en el despertar de la energía de la conciencia, la cual se encuentra en la base de la columna vertebral. En Yoga Kundalini, las personas pueden encontrar más información sobre esta disciplina a través de libros, guías online, referencias y recomendaciones profesionales, etc.

Una nueva forma de despertar la conciencia: yoga kundalini Yogi Bhajan fue un profesor de yoga de Pakistán que introdujo por primera vez la práctica del yoga kundalini en los países de occidente. Hoy en día, esta disciplina se ha extendido por todo el mundo y muchos maestros de yoga han invertido tiempo en estudiarla y perfeccionarla. La plataforma web de Yoga Kundalini menciona que el objetivo principal de esta práctica es despertar la energía de la conciencia, la cual está ubicada en la base de la comuna.

En muchas imágenes y descripciones, se puede observar cómo dicha energía está expresada en forma de una serpiente adormecida y solo las prácticas de este yoga consiguen avivarla. Actualmente, se considera que el kundalini está basado en seis componentes: canto de apertura, pranayama o calentamiento, kriya, relajación, meditación y canto de clausura. Cada componente permite dar un paso más en el despertar y cultivar de la conciencia, así como equilibrar los 7 puntos de chakra del cuerpo para promover el crecimiento espiritual.

¿Cuáles son los beneficios de practicar yoga kundalini? Esta disciplina es reconocida por ayudar a aliviar el estrés y reducir la ansiedad e incluso se considera ideal para tratar problemas serios como el trastorno de ansiedad generalizada. El yoga kundalini también mejora y promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas como el razonamiento, la resolución de problemas, la memoria, la percepción, la atención, etc. Como resultado de ello, las personas logran un estado mental más fuerte y saludable y reducen en gran medida las probabilidades de sufrir de depresión.

La autopercepción es otro de los beneficios que se generan a partir de las buenas prácticas del yoga kundalini, lo cual ha ayudado a personas que padecen anorexia o bulimia nerviosa. Por supuesto, esta práctica, al igual que muchos tipos de yoga, permite alcanzar la iluminación espiritual y conectar de mejor manera con otras personas, la naturaleza y el propio ser. Yoga Kundalini es un portal web que explica todo esto de forma gratuita y proporciona información y recursos online muy útiles para cualquier persona que desee aprender más sobre la disciplina.

La web de Yoga Kundalini fue creada con el objetivo de enseñar a las personas qué es el yoga kundalini, cuáles son sus beneficios, principios y posturas más utilizadas y cómo practicarlo de manera sabia, segura y eficaz.



