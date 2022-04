¿Cuáles son los beneficios del yoga? Emprendedores de Hoy

El yoga siempre ha sido una práctica aceptada por profesionales de la salud, deportistas de alto rendimiento y personas que lo entrenan como disciplina. Sin embargo, su popularidad no ha sido siempre sostenida a través del tiempo. Por eso, portales web especializados como Beneficios del Yoga buscan extender la difusión de este ejercicio, de manera que precisamente las personas puedan fortalecer sus condiciones físicas y psicológicas.

Los deportes más convencionales o ir al gimnasio generan nuevas capacidades para el levantamiento de peso, correr más rápido o incrementar la carga pulmonar de un nadador. Por su parte, el yoga, gracias al uso de la respiración, facilita la recuperación de conexiones neuronales que pueden desembocar en el desarrollo de mejores habilidades cognitivas.

Una disciplina que protege cuerpo y mente Desde instituciones como Mount Sinaí, una red de hospitales de la ciudad de Nueva York, la Mayo Clinic, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard o la Universidad de Oxford, se puede extraer una postura a favor de esta práctica que, en líneas generales, tiene una trayectoria histórica casi milenaria y que cuenta con evidencia que se respalda en su efectividad contra el estrés.

De acuerdo con investigaciones científicas, no solamente reduce las tensiones, sino que, como se puede observar en el portal de Beneficios del Yoga, hay más de 11 beneficios en esta disciplina.

El yoga alivia la ansiedad, combate la depresión, disminuye la migraña y mejora la salud del corazón. Además, reduce inflamaciones y el dolor crónico, aumenta la fuerza y mejora la flexibilidad y el equilibrio y fomenta el establecimiento de hábitos saludables. Promueve una mejor calidad del sueño y una adecuada respiración. En general, mejora considerablemente la calidad de vida.

Fortalecimiento de la forma física y control de la respiración Si el interés de una persona está más enfocado hacia el incremento de capacidades físicas como la fuerza o el estiramiento, también puede conocer otros beneficios como lo son la protección de la columna, el incremento de un flujo sanguíneo saludable, previene dificultades articulares, fortalece huesos, mejora el metabolismo y normaliza la presión arterial.

Por su parte, en el apartado mental podrá encontrar detalles que para algunos puedan parecer simbólicos, pero que para otros son importantes durante sus actividades cotidianas. El primero de ellos puede ser la armonía, una sensación que viene con otras de la mano como lo son la calma en el sistema nervioso, rápido alcance de un sueño profundo y placentero, alivio de la depresión, mejora de la memoria, normalización de peso e incrementa la relajación.

Beneficios del Yoga busca ofrecer todo lo necesario para que cualquier persona pueda cuidar de su bienestar con completos cursos enfocados hacia los objetivos individuales de cada cliente.



