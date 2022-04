The Sampling Solutions levanta 730.000 euros y se estrena como la primera y única compañía independiente acreditada de toma de muestras en Europa Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:34 h (CET) The Sampling Solutions (TSS) ha cerrado una ronda de equity crowdfunding de 500.000 euros en SociosInversores.com y ha conseguido 230.000 euros adicionales de inversores privados que destinará al desarrollo del negocio, mejorar la operativa, incorporar Inteligencia Artificial a su plataforma digital y aumentar en los próximos años el alcance de la acreditación The Sampling Solutions (TSS), empresa independiente que no pertenece al sector de los laboratorios y focalizada en la gestión global de toma de muestras, ha conseguido atraer una inversión de 730.000 euros en un tiempo récord, de los que 230.000 euros proceden de inversores privados y 500.000 euros de la ronda de inversión de finales de marzo a través de la plataforma de equity crowdfunding SociosInversores.com. La ronda superó todas las expectativas y cerró en tan solo 24 horas, superando en un 25% la cifra inicial solicitada, que corresponde al límite de sobrefinanciación legalmente permitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los inversores principales que participaron en la ronda destacan GVC Gaesco, Pinama Inversores, Labiana Farmacéutica y la misma plataforma SociosInversores.com. Anteriormente, TSS ya había conseguido levantar una primera ronda de 262.000 euros y recibir una subvención de 150.000 euros del CDTI.

Casi en paralelo, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), representante español de la European co-operation for Acreditation (EA), otorgó el 22 de abril a TSS la acreditación europea ISO 17.025, una norma que proporciona los requisitos necesarios que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración para garantizar la competencia técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos. De esta manera, TSS se ha convertido en la primera entidad independiente acreditada y única en el mercado europeo con reconocimiento oficial de rigurosidad, marcando un estándar que la aleja de posibles competidores en un tiempo mínimo de tres años. El servicio de toma de muestras acreditado externo al cliente y al laboratorio se enmarca en un cambio regulatorio para darle una importancia fundamental a esta gestión: el 80% del resultado analítico depende del muestreo. TSS aporta además de competencia técnica, trazabilidad, digitalización y capacitación técnica a su red de muestreadores.

The Sampling Solutions nació en enero de 2020, en Barcelona, de la mano de Eli Bosch, actual CEO de la compañía, a raíz del cambio normativo europeo hacia una mayor exigencia en la calidad e imparcialidad en la toma de muestras. “Esta es la tendencia que se impone en Europa, que significa que ni las industrias que producen las muestras ni los laboratorios que las analizan puedan ser quienes tomen la muestra”, explica Bosch.

Este cambio normativo, reflejado en la creación de la acreditación ISO 17.025, abrió la puerta a obtener dicha credencial a entidades independientes no calificadas como laboratorios, como TSS.

La firma ofrece a sus clientes laboratorios y empresas que proporcionan servicios de inspección, verificación, ensayos y certificación. Externaliza y digitaliza en tiempo real todos los servicios de muestreo, desde la solicitud del servicio en sí hasta la entrega de las muestras. “Actualmente, la baja o nula digitalización en la toma de muestreos lleva consigo la pérdida de trazabilidad de las muestras, un incremento de los errores y cuellos de botella importantes en la recepción y registro de éstas por parte del laboratorio que deberá realizar los análisis. Nosotros evitamos estos desatinos”, afirma Bosch.

La empresa está enfocada actualmente a los sectores de medioambiente, agroalimentario y veterinario, y en los próximos meses dará su entrada en el industrial, wellness-health y big data. TSS aporta una solución escalable tanto dentro de los sectores como geográficamente, además de reducir hasta un 25% los costes de gestión de la toma de muestras. Posee una red de más de 250 muestreadores a nivel nacional que le permite disminuir los tiempos de respuesta de servicio de 5 días a 72 horas, y proporciona una total trazabilidad digital en tiempo real, sin necesidad de recurrir a registros manuales, que a menudo son fuente de errores o extravíos.

TSS ha realizado hasta la fecha más de 5.000 muestreos en España, tiene una cartera de más de 21 clientes, y ha participado en toma de muestras de la Covid-19 en aguas residuales, auditorías de limpieza y desinfección de hospitales, muestras agroalimentarias y medioambientales, y solicitudes de muestreo en cadenas de supermercados.

Con la reciente entrada de capital, TSS tiene previsto incorporar la Inteligencia Artificial en la mejora de la operativa de su plataforma, como la predicción de la demanda y la optimización de la capacidad de sus recursos; la optimización de la aplicación móvil, equipos, rutas y tareas; la detección de situaciones de contaminación; la predicción temprana de brotes y epidemias; y la generación de una base de datos que pueda ser utilizada tanto internamente como por terceros, destinada a definir patrones, anomalías y anticiparse a situaciones críticas.

The Sampling Solutions (TSS) es una compañía fundada por Eli Bosch en el año 2020, en Barcelona, focalizada en ofrecer soluciones de bajo coste y escalables en la gestión global de toma de muestras. Le ha sido otorgada la certificación ISO 17.025, que la sitúa como primera y única entidad no laboratorio acreditada a nivel internacional para gestión de la toma de muestras. A través de su plataforma digital aporta soluciones end-to-end, que suponen rigurosidad, trazabilidad y un ahorro de hasta un 25% del coste total del muestreo.

Su fundadora y CEO, Eli Bosch, es licenciada en Ciencias Químicas por la URV y Bioquímica por la misma universidad, y PDD IESE 2020. Ha estado vinculada al negocio de laboratorios acreditados los últimos 20 años. Fruto de esta experiencia y después de gestionar su propio laboratorio acreditado, que dirigió hasta noviembre de 2019 y dedicado al medioambiente, la seguridad alimentaria y la enología, identificó la oportunidad de crear una gestión integral para el muestreo.

