Las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar desarrolladores web con experiencia

El desarrollo web y de apps es una de las áreas con mayor empleabilidad, sin embargo, la adquisición de conocimiento de manera intensiva no es suficiente para lanzar estos perfiles al mercado. The Valley lanza el primer Máster en desarrollo del que los estudiantes salen con experiencia real para introducirse en el mercado laboral y que cuenta con formación específica en desarrollo en la nube Uno de los principales problemas que se encuentran las empresas a la hora de captar desarrolladores para sus equipos es la falta de experiencia. Esta situación ha creado una necesidad a la que The Valley ha respondido lanzando el Máster en Desarrollo Web: Full Stack Cloud Native, un programa que sigue la metodología learning by doing y en el que proponen a sus alumnos retos reales gracias a las colaboraciones con las empresas.

El desarrollo web tiene un 97,5% de empleabilidad según la última encuesta del INE. Sin embargo, la captación de talento en esta área se ve desfavorecida por la poca experiencia que tienen muchos de los desarrolladores que se adentran en el mercado laboral, y eso se está convirtiendo en un problema para las empresas españolas. Y es que una parte importante de los desarrolladores en España han adquirido su formación en bootcamps, donde se adquieren conocimientos de manera intensiva que son de gran utilidad pero que no son suficientes para lanzar estos perfiles al mercado de trabajo. Además, las metodologías utilizadas y la falta de prácticas en empresas generan un déficit en estos perfiles que conllevan dificultades a la hora de enfrentarse a retos y problemas reales en sus puestos de trabajo.

En este sentido, la posibilidad que ofrece The Valley de trabajar bajo la supervisión de un desarrollador senior es clave, ya que podrán comenzar a crear sus redes de contacto y conocer la situación del sector de la mano de alguien que lo conoce desde dentro. Asimismo, este máster incluye la posibilidad de trabajar con empresas desde el inicio de la formación, un aspecto muy importante en cualquier ámbito y que para los desarrolladores se ha convertido en imprescindible ya que es la única manera en la que pueden enfrentarse a proyectos y retos reales.

Cloud computing: la especialización más buscada

En el Máster en Desarrollo Web: Full Stack Cloud Native se incluye, además, una iniciación al desarrollo en la nube, lo cual se trata de una especialización cada vez más buscada por las compañías y con la posibilidad de obtener la certificación Cloud (AWS Cloud Practitioner). Según el informe ‘The Future of Jobs’ del World Economic Forum el 92% de las empresas españolas hará uso del cloud computing, lo que responde a la importante demanda que vive el mercado de los cloud developers, generada por el gran número de ventajas que aporta al ofrecer una disponibilidad de los recursos casi infinita.

Acerca de The Valley

