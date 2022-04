Calzado para pies ligeros: WP150 de WalkinPitas, la zapatilla que pesa solo 150 gramos

Disponibles en multitud de colores y de estilos, así como en una amplia variedad de tallas, las zapatillas WP150 de WalkinPitas tienen una suela de goma eva termoconformada y una plantilla interior Comfort Insole -extra gruesa, extraíble, transpirable y antihumedad- que las hace especialmente cómodas. WP150 Wallabi, WP150 Slip On o WP150 Wallabi Knitted, son algunos de los modelos de la familia WP150 En el mundo de la moda las tendencias cambian en cada temporada. La sociedad se adapta a nuevos estilismos constantemente debido al poder de los influencers y a la aparición de nuevos modelos más cómodos que se ajustan a las nuevas preferencias. Sin embargo, por mucho que cambie la moda, la comodidad y la ligereza en las prendas y el calzado siempre se tienen muy en cuenta. Los ‘Back to basics’ vienen pisando fuerte porque cumplen con todos estos requisitos y más.

WalkinPitas, la marca urbana de zapatillas, vuelve a apostar por la familia WP150, convirtiéndola en un icono de la marca año tras año. Cada par de esta colección pesa solo ¡150 gramos!, de ahí su nombre, gracias a su suela de goma eva termoconformada: un modelo tan ligero que no pesa.

Las zapatillas están disponibles en multitud de colores y de estilos, así como en una amplia variedad de tallas, las zapatillas WP150 tienen una plantilla interior Comfort Insole -extra gruesa, extraíble, transpirable y antihumedad- que las hace especialmente cómodas. Fabricadas 100% en algodón, tienen un efecto desgastado intencionado, con leves diferencias de color y ligeras arrugas en el corte, lo que hace que cada par sea único e irrepetible. Los modelos más exclusivos para la comunidad más exclusiva.

La familia de zapatillas WP150 está especialmente enfocada al público masculino, pero esta colección también incluye zapatos para ella y para los más pequeños de la casa. Los modelos son: WP150 Wallabi Washed, WP150 Wallabi Rustic, WP150 Wallabi Linen, WP150 Wallabi Fly, WP150 Wallabi Flag, WP150 Wallabi Knitted, WP150 Slip On Washed, WP150 Slip On Fly Washed, WP150 Náutico Washed.

WP150 WALLABI: La zapatilla WP150 tradicional por excelencia. Las Wallabi washed están disponibles en diferentes colores y en seis modelos: Washed, Rustic, Flag, Fly, Linen y Knitted. Estas Pitas son ideales para el día a día. Son muy fáciles de poner y quitar gracias a su cierre elástico e incluyen también un par extra de cordones de algodón en el mismo tono para combinarlos mejor. Las Washed están disponibles desde la talla 30 a la 46 y las Linen cuentan con el tallaje desde el número 36 al 46 y son perfectas para hombres y mujeres que buscan la comodidad ante todo sin perder un ápice de diseño. Los otros cuatro modelos de zapatillas Rustic, Flag, Fly y Knitted están enfocados a un público más masculino por lo que solo están disponibles del número 40 al 46.

WP150 SLIP ON: cuentan con los modelos Washed y Fly Washed fabricadas en algodón. Estas zapatillas con corte slip on, sin cordones y con dos gomas laterales, proporcionan un ajuste perfecto en los pies. Las Slip On Fly Washed cuentan con cinco colores diferentes y con el detalle de la suela jaspeada y, las Slip On Washed las encontraréis en 4 tonalidades. Ambos modelos disponibles desde la talla 40 a la 46.

WP150 NAÚTICO WASHED: Un náutico tan ligero que no incomoda. Se encuentran disponibles en 9 colores diferentes, estas zapatillas son realmente cómodas para el día a día y cuentan con cordones alrededor de todo el zapato. Dependiendo de la tonalidad, los números disponibles van desde el número 36 hasta el 46, aptas para todo tipo de pies.