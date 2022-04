Fundación Adecco lanza el 2º Maratón del Empleo, con el propósito de "no dejar a nadie atrás" Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:47 h (CET) Durante el mes de mayo, la Fundación incrementará la oferta de empleo para las personas que participan en sus programas de inclusión laboral, compartiendo con ellos, además, consejos para mejorar su empleabilidad. Se difundirán 42 vídeos de sensibilización y orientación laboral que pueden visualizarse en su web y en las redes sociales corporativas En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el próximo 1 de mayo, y del Mes Europeo de la Diversidad, la Fundación Adecco pone en marcha su segunda Maratón del Empleo. La iniciativa, que se desarrollará del 3 al 31 de mayo, tiene como objetivo generar el máximo número de oportunidades laborales para personas con discapacidad y para aquellas que presentan más dificultades para acceder a un empleo, generando así equipos más diversos y competitivos.

Dos años después del inicio de la pandemia, los datos de la última EPA muestran signos de recuperación en la generación de empleo, pero dicha tendencia no es tan evidente entre aquellos que más difícil lo tienen como las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración mayores de 45 años o las mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades familiares no compartidas. Durante el pasado año, la Fundación Adecco registró un aumento del 16% en el número de personas inscritas en su portal de empleo respecto a 2020, todas ellas en situación de vulnerabilidad por estas u otras circunstancias.

Aún queda mucho por hacer para disminuir la tasa de pobreza y/o exclusión en España, que en 2020 alcanzaba el 26,4%, muy lejos del objetivo que se marcaba para nuestro país en 2030: no superar el 11,05%.

Promocionar el empleo entre los más vulnerables

Del 3 al 31 de mayo, la Fundación Adecco intensificará su labor de sensibilización en las empresas, haciendo un llamamiento para que implementen estrategias y acciones para incrementar las oportunidades de empleo para las personas en riesgo de exclusión beneficiarias de la Fundación Adecco:: personas con discapacidad, mayores de 45 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión.

El objetivo de esta Maratón del empleo es doble: por un lado, fomentar la puesta en marcha de estrategias de diversidad, equidad e inclusión que estimulen a las empresas para contar con las personas en riesgo de exclusión a la hora de cubrir sus vacantes, y por otro, mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Para lograrlo, cada día del mes de mayo se van a lanzar tips sobre diversidad e inclusión que aceleren y optimicen las estrategias de diversidad e inclusión laboral. Al mismo tiempo, se compartirán consejos de empleo para las personas que buscan trabajo y encuentran más dificultades. Dichos consejos se podrán ver en la web fundacionadecco.org/feria-empleo-virtual y en las redes sociales de la Fundación Adecco.

“Queremos invitar a las empresas a ser protagonistas en el apoyo a los más vulnerables de la sociedad. Mediante el empleo, recurso clave para su inclusión social, podemos ayudar a millones de familias en España a salir del grave riesgo de exclusión en el que se encuentran. Hoy más que nunca es fundamental trabajar para “no dejar a nadie atrás” como marca la Agenda 2030, apostando por iniciativas de alto impacto, como esta Maratón del Empleo, que intensifiquen la presencia de las personas más vulnerables en el mercado laboral.”, señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El empleo como meta

La Fundación Adecco compartirá 21 tips de diversidad con las empresas y 21 consejos de empleo dirigidos a las personas en riesgo de exclusión. En total, 42 tips, el mismo número de kilómetros que hay que completar en una maratón. “Esta metáfora deportiva es un reflejo del trabajo que realizaremos durante este mes, una carrera de fondo en la que intensificaremos nuestra labor de intermediación entre empresas y personas en riesgo de exclusión, para conectar sus necesidades y generar más oportunidades laborales”, destaca Begoña Bravo, responsable del Plan de Integración de la Fundación Adecco. Al tiempo que hace un llamamiento a las empresas para que incluyan criterios inclusivos y sin etiquetas en sus procesos de selección, ya que, de otro modo, “las personas más vulnerables corren el riesgo de quedarse fuera y cronificar su exclusión y/o pobreza”.

Todas las ofertas de trabajo se publicarán en el portal de empleo de la Fundación Adecco: www.fundacionadecco.org

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

