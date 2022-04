Madrid Burger Showdown llega a la capital a manos de PUROGOCHEO Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 15:24 h (CET)

El 2022 promete ser el año en que los torneos de comida retomen su fuerza. Algunos ejemplos populares ya celebrados han sido el Madrid Fusión y la Feria Alimentaria.

Sin embargo, aún está por celebrarse un concurso único en el país: el campeonato Burger Showdown. El objetivo de este concurso es conocer cuáles son unas de las mejores hamburguesas de Madrid. El emprendimiento digital PUROGOCHEO es el encargado de organizar y promocionar el evento en su ciudad.

El campeonato Madrid Burger Showdown En 2021, se celebró la Primera Edición del Valencia Burger Showdown, impulsada por los expertos Joe Burgerchallenge y Boufit Fatfood. Tras el éxito obtenido en el mismo, se originó una versión del torneo en Madrid, el cual pronto se celebrará gracias a PUROGOCHEO. Este encuentro tendrá como objetivo determinar cuáles son las mejores hamburguesas de la capital española.

El campeonato consistirá en enfrentamientos 1 vs. 1 entre 32 hamburgueserías de la zona, extendiéndose durante todo el año 2022. Los ganadores de cada ronda no serán elegidos únicamente por los expertos de la comunidad ‘foodie’, sino que el público también podrá votar por su hamburguesa favorita a través de la página web, creada para el concurso. El requisito es consumir ambas opciones enfrentadas y comprar el ticket del evento.

Daniel Sanz está detrás de PUROGOCHEO @purogocheo es un perfil en redes sociales que está bajo el control de Daniel Sanz, un amante de la comida de restaurantes que inició su propio emprendimiento de degustación. A raíz de la cantidad de visitas que hacía a locales gastronómicos, el influencer se convirtió en el encargado de recomendar establecimientos a su círculo cercano. De esta forma, surgió PUROGOCHEO para llegar a un público más extenso.

Desde su perfil, Daniel asegura que consume todo lo publicado en sus fotografías para crear un veredicto honesto. No obstante, también combina la degustación con el ejercicio físico constante, para mantenerse en forma, recordando a sus seguidores que debe haber un equilibrio entre las calorías de los platos y la salud.

La cuenta de Instagram de PUROGOCHEO comenzó con reseñas de locales en Madrid, lugar donde se sigue especializando. Sin embargo, ha tenido la oportunidad de valorar los menús en negocios de otras ciudades.

El primer gran evento de hamburguesas del año ayudará a crear el ambiente carnívoro que hacía mucha falta en Madrid. El Madrid Burger Showdown será una nueva oportunidad para que los amantes de la gastronomía apoyen el talento local.



