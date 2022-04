Maitane López: El fútbol también es cosa de chicas Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:15 h (CET) El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados, batiendo récords, ganando visibilidad y, lo que es más importante, rompiendo los prejuicios en torno a este deporte. Maitane López, centrocampista del Atlético de Madrid Femenino, recuerda junto a su madre y a Herbalife Nutrition, patrocinador principal del equipo y proveedor de nutrición, su trayectoria profesional El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados, batiendo récords, ganando visibilidad y, lo que es más importante, rompiendo los prejuicios en torno a este deporte.

Maitane López, jugadora del Atlético de Madrid Femenino, vivió esta transición en primera persona. La centrocampista daba la “tabarra” a su madre con querer jugar al fútbol y, aunque la primera respuesta que recibió por su parte fue “eso es para niños”, le insistió porque “veía a otros niños disfrutar jugando en el parque de debajo de casa” y eso quería experimentarlo ella también.

La madre de Maitane temía que su hija podría ser rechazada. “Le dije: vamos a ir al campo, pero cuando te digan que no puedes jugar, no llores”. Sin embargo, su experiencia fue totalmente la opuesta; Maitane pudo entrenar en uno de los equipos de la ciudad donde residían por aquel entonces, Mallorca, y gracias a sus habilidades y su trabajo debutó en las categorías inferiores de la Selección Española con apenas 15 años.

La multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable Herbalife Nutrition, patrocinador principal del Atlético de Madrid Femenino desde hace cinco años, ha propiciado este reencuentro entre madre e hija. Una sorpresa que “no tiene precio” y que Maitane ha aprovechado para agradecer el incansable apoyo recibido. “Sin ti, este sueño hubiese sido imposible”, expresa la jugadora.

