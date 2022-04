El nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa en España se sitúa en 58,78 puntos sobre 100 Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 16:59 h (CET) Así se extrae de la encuesta que ha realizado Adecco Outsourcing, líder en externalización de procesos auxiliares, a más de 2.000 directores, managers y mandos intermedios representativos de la industria española para determinar la productividad y la eficiencia de las empresas en nuestro país Dentro del concepto de productividad existen una seria de términos que hay que tomar en cuenta como palancas fundamentales que afectan a estas ratios: la tecnología, la organización de una empresa, la gestión de los RRHH y la calidad del proceso.

Para tomar conciencia de cada uno de ellos, el primer paso a dar es establecer sistemas de medición de cada una de estas variables para que, a partir de su análisis, poder establecer planes de mejora, identificar, minimizar o eliminar actividades desperdicio o finalmente medir el coste/beneficio del cambio hacia procesos de automatización, etc.

En palabras de Daniele Tramontín, director comercial de Adecco Outsourcing: “Productividad y eficiencia como sinónimo de profesionalización, facilitan la entrada de nuevas soluciones técnicas y tecnológicas al proceso, representando la verdadera puerta de entrada a la innovación que a la vez genera mayor productividad y eficiencia”.

En este contexto, Adecco Outsourcing, líder en externalización de procesos auxiliares, presenta un ranking con los sectores más eficientes en materia de productividad como adelanto al Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia, que se dará a conocer el próximo día 10 de mayo.

Este barómetro persigue el objetivo de potenciar una conciencia enfocada en la productividad y en la búsqueda continua de la eficiencia en aras de mejorar la competitividad de las empresas y, para ello, analiza procedimientos como la gestión del conocimiento, la gestión de las ausencias, la retribución, el clima laboral, el trabajo en remoto y la organización, entre otros.

El Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia se ha realizado sobre una muestra de 2.024 directores/as, managers y mandos intermedios, de entre 18 a 65 años de edad, que trabajan por cuenta ajena, en 30 sectores de actividad representativos de nuestro tejido empresarial[1].

La productividad y eficiencia en las empresas españolas

El primer punto importante en el que centrarnos en este barómetro es cómo se encuentra España en materia de productividad. Según esta encuesta, el nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa en España se sitúa en 58,78 puntos en una escala de 0 a 100, es decir, 6 de cada 10 compañías en nuestro país aplican y monitorizan políticas enfocadas a la mejora de la productividad.

¿Qué porcentaje de empresas tienen una productividad muy alta o cuáles necesitan poner más foco en mejorar sus procesos auxiliares?

Un 9,88% de las empresas españolas tiene una sensibilidad hacia la productividad muy baja, un 8,5% baja, un 11,66% discreta, un 14,72% moderada, y un 15,02% notable, mientras que un 16,85% tiene un enfoque hacia la productividad y eficiencia alta y un 7,02% muy alta.

Es decir, el 23,9% de las compañías españolas tiene una productividad sobresaliente, pero la gran mayoría tiene un amplio margen de mejora para hacer más eficientes sus procesos de cara a maximizar sus oportunidades y recursos.

El Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia también analiza la dimensión de la empresa, otro factor que puede influir en la productividad. La tendencia es que cuanto mayor es la organización más puntuación obtiene y muestra mayor sensibilidad a la productividad.

Así, las compañías de menos de 10 empleados son las que se encuentran por debajo de la media, con 47,18 puntos en una escala de 0 a 100, y las más productivas son las de 250 a 1.000 empleados, con 67,92 puntos. Las de más de mil trabajadores ven reducido levemente este indicador (64,33).

Los sectores más productivos

La productividad es un factor determinante en el crecimiento económico de un país, de ahí la importancia de su análisis en los distintos sectores. Desde este punto de vista, hay que analizar diversos elementos que influyen (absentismo, salud, planes de formación, herramientas tecnológicas, etc.) para determinar el lugar que ocupan los diferentes sectores en relación con la productividad.

Los sectores con mayor eficiencia y con más sensibilidad hacia la productividad son Información y comunicaciones (69,76 puntos sobre 100), Actividades financieras y de seguros (68,86) y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (68,75).

Otros sectores con una buena puntuación, muy por encima de la media son Automoción y transporte (64,72 puntos), Transporte y almacenamiento (64,70), Reparación de vehículos de motor y motocicletas (64,33) y Financiero (64, 13).

Por encima de los 63 puntos siguen sectores como Comunicaciones (63,95 puntos), Agricultura y ganadería (63,82), Comercio (63,26) e Industrias extractivas (63). Con una puntuación superior a los 61, aparecen también Actividades sanitarias y de servicios sociales (62,42 puntos), Informática, investigación, desarrollo e innovación (61,74), Industria manufacturera (61,30) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (61 puntos).

Por encima de la media también se encuentran otros sectores de actividad como Textil, calzado y confección (60,05 puntos), Industrial (59,63) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (59,07).

Justo por debajo de la media nacional encontramos ramas como Administración (58,06 puntos), Turismo (57,15), el sector Químico, farmacéutico y sanitario (56,56), Actividades de envasado y empaquetado (56,25 puntos), Otros servicios (56,16 puntos), Alimentación y restauración (56,08) y Construcción (56,04 puntos).

Servicios recreativos, culturales y de ocio sigue a continuación, superando la mitad de los puntos posibles pero por debajo de la media (54,83), el sector Comercial (53,77), el Energético (52,58) y el Agrícola, pesquero, ganadero, minero o forestal (53,77).

Finalmente, cierran el ranking de los 30 sectores analizados, Siderurgia, metalurgia, fabricación y comercialización de maquinaria (con una puntuación de 51,63) y el sector Cultural (49,76 puntos).

¿En qué son fuertes las empresas españolas?

El Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia entra en detalle de qué variables son las más eficientes en cada sector y cuáles tienen margen de mejora. En qué aspectos cada sector ha conseguido una mejor y peor puntuación.

Así, la mayoría de los sectores analizados destacan en establecer planes para reducir el absentismo de sus trabajadores. Sin embargo, la mayoría ven bajar su puntuación en las variables que tienen que ver con cómo realizar campañas de promoción de la salud o en medición de los porcentajes de mejora.

A nivel general y sobresaliendo de las medias, los trabajadores del sector industrial afirman, en mayor medida que el resto, que su empresa ha puesto en práctica mejoras en ergonomía en procesos de producción.

Los empleados que pertenecen a los sectores administrativo y de transportes declaran que sus empresas analizan el impacto de todas las bajas generadas por los accidentes en el trabajo. Y también aseguran que sus organizaciones cuentan con planes globales para reducir el absentismo.

Quienes trabajan en el sector del transporte, además, en mayor media que el resto de los grupos, indican que en su empresa existen planes preventivos de mantenimiento de los elementos mecánicos de los procesos para la mejora de la productividad, y también aseguran que sus empresas contratan mano de obra (directa o con un tercero) ante picos eventuales de trabajo.

Los sectores administrativo, comercio y de transportes afirman que sus empresas tienen un manual de procedimientos en todas las funciones críticas en mayor medida que otros sectores. También, la industria de la administración destaca por encima de otros sectores porque sus managers aseguran que la mayoría de la formación proporcionada en su empresa va destinada a mejorar habilidades.

Por otro lado, las empresas de telecomunicaciones son mayoría a la hora de realizar estudios de clima laboral. En el caso de los equipos con dispersión geográfica, las empresas del sector de las comunicaciones destacan porque disponen de herramientas tecnológicas para la gestión en remoto del reporting y la comunicación.

Por último, respecto a las empresas que cuentan con manuales sobre los tiempos objetivos de duración de todos los procesos que afecten a su cadena de valor, los trabajadores de la construcción y del ocio y la restauración, en mayor porcentaje que el resto, declaran que tienen una orientación de los tiempos, pero no muy precisa.

[1] Pertenecientes al panel de Sondea.

