Nattive lanza Nattive Kids, un servicio de comida saludable para niños

jueves, 28 de abril de 2022, 17:06 h (CET) La organización busca fomentar el desarrollo y crecimiento individual, físico y mental, de los niños a través de una alimentación equilibrada y sostenible Nattive, una empresa con gran recorrido en el mundo de la alimentación ha lanzado su nuevo servicio Nattive Kids. Este servicio ofrece menús saludables y nutritivos, dirigidos a las generaciones más pequeñas, con el objetivo de mejorar su desarrollo nutricional y sensorial. Sus ofertas van desde menús especiales para necesidades individuales hasta menús adaptados a cada etapa en la que se encuentren los niños.

La política de Nattive siempre ha puesto como centro de atención la importancia del producto. Un producto que sea el mejor y el más fresco, autóctono, natural y con sabor. Es por ello por lo que a lo largo de su historia han ido incorporando especialistas para mejorar su oferta y orientarla a un estilo más saludable, equilibrado nutricionalmente y 100% sano y nutritivo. Y, además, tienen el total convencimiento de que la mejor manera de alimentarnos es recuperar los procesos naturales y no agresivos, ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente.

Nattive Kids es un servicio que ha creado Nattive para recoger todos los valores de su empresa nativa y dirigirlos al sector de los más pequeños. Este lanzamiento apuesta por la alimentación saludable y equilibrada, desde la visión de que comer de forma saludable, equilibrada y sostenible es una manera de contribuir no sólo al desarrollo físico de los más pequeños, sino también a su salud mental. Con este servicio la organización quiere ofrecer una dieta saludable y variada a los niños, pero también recalca la necesidad de que esta generación debe adquirir buenos hábitos alimenticios y disfrutar con la comida, pues ven en ello una manera esencial de evitar enfermedades, sobrepeso u obesidad.

En el marco actual donde la salud mental es un pilar fundamental de las generaciones más jóvenes, Nattive Kids ha nacido para inculcar a los más pequeños la importancia de comer bien y disfrutar de la comida, sin necesidad de sentirse mal por ello. Para que, poco a poco, vayan construyendo una consciencia sobre sus gustos, a reconocer cuando tienen hambre o cuando están saciados. En definitiva, una relación sana y placentera con la comida. Caminar hacia una ‘alimentación consciente’.

El objetivo de este nuevo servicio va dirigido a mejorar la salud física y mental de los niños, pero también centra su atención en los padres. Contribuir a mejorar y forjar una relación sana, gustosa y duradera con la comida está directamente relacionado con hacer felices no sólo a los niños, sino también a los papás. Su propósito se basa en este lema: “niños felices, papás contentos”

El equipo de Nattive Kids está formado por cocineros con experiencia y conocimiento en restauración y gastronomía, además de incluir nutricionistas especializados en la nutrición materno-infantil. Los alimentos que ofrecen en sus menús son 100% naturales y autóctonos, ricos en verduras, proteínas, carne de pollo, pavo, ternera, y pescados blancos y azules. También incluyen pastas y arroces integrales, quinoa o cous-cous. Y se alejan de grasas, harinas y azúcares refinados, o productos procesados: todo hecho en casa.

Siguen el método de trabajo sistema origen, que consiste en enfocar sus prácticas hacia una alimentación consciente e individualizar al máximo su servicio. Es un sistema de trabajo sofisticado, metódico y riguroso en el que se calcula cada paso que se va a realizar, nada del proceso surge al azar. Buscan ofrecer alimentos que sean fáciles de comer para los pequeños y así se puedan acostumbrar a la riqueza de sabores y texturas que existen.

El punto de unión entre el servicio y los niños son los colegios, por lo que éste es el principal cliente de Nattive Kids. Los pasos para tratar con el cliente son los siguientes:

Reunión en el colegio para valorar las necesidades individuales.

Propuesta de menú, transporte y forma de trabajo.

Definir los calendarios mensuales que se adaptan al mercado y la temporada, con su correspondiente revisión cuando sea necesario.

Establecer una recepción diaria de mercancía y los requisitos de control de recepción y de manipulación de los alimentos.

Apoyo a los padres y al colegio constantes en materias de nutrición y alimentación, mediante talleres, propuestas de cenas, desayunos o meriendas, clases de cocina, entre otros. Así configuran una relación sana y duradera con su cliente.

