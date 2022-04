Verisk otra vez nombrado uno de Best Workplaces™ de España por Great Place to Work®

Verisk (Nasdaq: VRSK), proveedor líder de análisis de datos a nivel mundial, ha sido reconocido como uno de Best Workplaces™ de España por Great Place to Work®, la autoridad mundial en cultura laboral. En base a los comentarios de los empleados, el reconocimiento distingue a Verisk por crear un ambiente de confianza, orgullo y camaradería Para determinar la lista Best Workplaces™ 2022 de España, Great Place to Work® realizó rigurosas evaluaciones de las respuestas de las encuestas a los empleados centrándose en la cultura de gestión del personal. El reconocimiento acredita a Verisk como una organización con una cultura de alta confianza en la que los compañeros de equipo están motivados para dar lo mejor de sí mismos. Las empresas que consiguen las puntuaciones más altas tras la evaluación reciben el estatus de Best Workplaces™.

“Un principio clave de nuestra cultura es el enfoque en el fomento de un entorno inclusivo y respetuoso que promueva el diálogo y la colaboración,” dijo Sunita Holzer, directora de Relaciones Humanas de Verisk. “Tenemos un compromiso inquebrantable con nosotros mismos, entre nosotros y con nuestros clientes para aportar nuestra mejor energía en todo lo que hacemos.”

Verisk ha alcanzado un Trust Index© (índice de confianza) del 87 %, y la encuesta reveló que el 91 % de los compañeros de Verisk dicen que es un excelente lugar para trabajar. Verisk también ha conseguido una alta puntuación en los temas de honestidad de los directivos, colaboración entre compañeros y apoyo profesional al empleado, entre otros.

“Verisk es un referente en la gestión del rendimiento y el desarrollo del personal. La colaboración y la flexibilidad son dos de las áreas más importantes para los valores de la empresa,” dijo María Vento, directora de Diagnóstico Cultural y de la Clasificación Best Workplaces de Great Place to Work.

Great Place to Work® es la consultora que, desde hace más de 30 años, trabaja con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento, ayudándolas a convertirse en mejores lugares para trabajar. Verisk permite a los clientes tomar decisiones informadas, fortalecer la eficiencia operativa y comprender mejor los problemas globales. A través de análisis de datos avanzados, software y un profundo conocimiento de la industria, los miembros del equipo ayudan a otros a ver nuevas posibilidades, inspirar el cambio y transformar las industrias.

Verisk ha conseguido la certificación Great Place to Work en España, Reino Unido e India durante dos años consecutivos, así como en Estados Unidos durante seis años. Verisk también ha sido reconocida por Great Place to Work en la lista Best Workplaces de Málaga y del Reino Unido como Best Workplace for Wellbeing, Best Workplace for Women y Best Workplace in Tech. Además, Verisk fue nombrada uno de 2021 Best Workplaces in New York por la revista Fortune y Great Place to Work.

Acerca de Verisk

Verisk (Nasdaq: VRSK) ofrece soluciones e información analítica basada en datos para los sectores de los seguros y la energía. A través de análisis de datos avanzados, software, investigación científica y un profundo conocimiento de la industria, Verisk permite a los clientes fortalecer la eficiencia operativa, mejorar los resultados de las suscripciones y las reclamaciones, combatir el fraude y tomar decisiones informadas sobre temas globales, incluido el cambio climático y los eventos extremos, así como temas políticos y ESG. Con oficinas en más de 30 países, Verisk consigue de manera constante la certificación de Great Place to Work y fomenta una cultura inclusiva en la que todos los miembros del equipo sienten que pertenecen a ella. Para más información, visitar Verisk.com y la sala de prensa de Verisk.