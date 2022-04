RGB y CMYK, una mezcla explosiva a la hora de imprimir, según Imprenta Madrid

No todas las personas son expertas en artes gráficas, ni todas las personas son diseñadores profesionales, por lo que, a la hora de imprimir, pueden ocurrir una gran cantidad de problemas. Una empresa de imprenta aporta unos consejos básicos para crear un archivo válido para la imprenta A la hora de diseñar o preparar un proyecto para entregar a la imprenta es fundamental tener algunos conceptos en cuenta para evitar perder el tiempo invertido en realizar ese proyecto y, sobre todo, el dinero en la imprenta. Para evitar estos disgustos innecesarios, Imprenta Madrid trae una serie de consejos para preparar esos proyectos que uno tiene pendientes para imprimir. “A la hora de imprimir se utilizan tanto el CMYK como las tintas directas, especiales o Pantone. Es importante tener en cuenta que todas estas modalidades se mezclan para dar lugar a un proyecto determinado, puesto que los programas de edición que empleamos tanto profesionales como no profesionales no siempre tienen en cuenta estos aspectos. Es posible que lo que vemos en la pantalla no se asimile a la perfección a la hora de imprimir” explica Imprenta Madrid.

La mayoría de los programas de diseño, por lo tanto, suelen facilitar el trabajo en gran parte a la hora de llevar a cabo ciertos proyectos, sin embargo, es fundamental tener en cuenta el uso del color, puesto que en ocasiones el color puede cambiar en totalidad el proyecto que se está llevando a cabo. En consecuencia, es probable que, si no se vigila el empleo del color, el proyecto cambie de manera considerable a la hora de imprimirlo, sobre todo si se trata de aquellos trabajos que se gestionan de forma automática, es decir, con las opciones predeterminadas que ofrece el programa. Es importante gestionar las opciones de impresión de cada trabajo de forma personal y específica, seleccionando manualmente todas las opciones que el programa de diseño pone a disposición del usuario.

Si por ejemplo un cliente entrega un proyecto con colores en modalidad RGB y CMYK, Imprenta Madrid analiza el archivo y detecta los posibles errores y defectos, sobre todo si se trata de un archivo con transparencia. Por lo tanto, lo que una imprenta debe hacer es analizar el archivo y si tiene las modalidades de color mezcladas, dejarlas en CMYK, preparado para la impresión. Los colores planos y tintas directas deben ser transformadas a los colores para impresión. Este desastre de colores en archivos con transparencias debe ser solucionado transformando la imagen a RGB, en primer lugar, y a CMYK antes de aplicar la transparencia. Es normal que, si una persona no es profesional en diseño gráfico, se equivoque a la hora de llevar a cabo este trabajo de preparación y por eso, lo mejor que puede hacer es consultarlo directamente con Imprenta Madrid.