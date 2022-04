El posicionamiento SEO, un mundo cuyas amplias oportunidades aún están por explorar por algunas empresas, según Tus Ideas Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 16:45 h (CET) El SEO es una estrategia de marketing digital cuyo objetivo es mejorar la posición de la web en los buscadores, con la finalidad de conseguir más tráfico a la web y, en consecuencia, más ventas. Pero aún hay una gran cantidad de empresas que desconocen y desaprovechan las grandes ventajas de esta estrategia Según estudios realizados por Tus Ideas, una agencia de publicidad experta en un gran abanico de medios y formatos y más en concreto en marketing digital, el 75% de los clics. Además, menos de un 10% de los usuarios pasa a la siguiente página y lo que prefieren es realizar una nueva búsqueda. “Para posicionar bien una página web, lo primero que realizaremos es un keyword research, es decir, un estudio de las palabras con las que los usuarios podrían buscar tu empresa. Con esto conseguiremos que el tráfico que recibe tu página sea de calidad, puesto que el usuario encontrará exactamente lo que ofreces” afirma Tus Ideas.

Tus Ideas afirma que, en la mayoría de los casos, los clientes prefieren que los resultados que se consigan sean de forma orgánica, es decir, sin realizar tantas campañas de pago y esto es totalmente normal y razonable. Esto se debe a que la mayoría de los usuarios que navegan por las redes evitan entrar en los anuncios de pago de Google, dado que cualquiera podría aparecer en estos puestos y por este motivo, no transmiten confianza. “Para aumentar las ventas es fundamental detectar cuáles son las palabras clave que el usuario podría utilizar para encontrar nuestra empresa” explica Tus ideas.

Una de las grandes ventajas de las que las empresas que tienen una web bien posicionada disfrutarán es que tendrán su página web en los primeros resultados, las 24 horas y los 365 días del año sin necesidad de pagar anuncios. Pero los primeros resultados no son un puesto tan sencillo de conseguir y es aconsejable contar con la ayuda de profesionales para ello. “Para que Google posicione nuestra web en los primeros resultados de búsqueda es necesario crear un contenido de calidad y optimizar al máximo la redacción de contenidos”, recomienda Tus Ideas.

La optimización de los textos de la web, según Tus Ideas, debe realizarse empleando siempre las palabras clave relevantes tanto en los títulos como en los metatags, los primeros párrafos de la web e incluso en las imágenes. No obstante, no vale solamente con escoger y posicionar las palabras clave en los sitios estratégicos, también se trata de escribir un contenido de calidad que pueda aportar algo relevante a los usuarios que vayan a leerlo. A más páginas se tengan optimizadas y bien posicionadas, más probabilidades tendrá la web de recibir nuevos usuarios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.