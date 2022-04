El Consorcio Passivhaus firma con éxito el manifiesto "La descarbonización comienza con la rehabilitación" Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 16:54 h (CET) El auditorio Workshop Aena completó aforo para escuchar la lectura del mismo a cargo del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) Pedro Fernández Alén. Más de 50 entidades se han adherido ya al manifiesto con la intención de dar impulso para que el desarrollo de los fondos europeos sea una realidad inminente. La quinta edición de REBUILD se clausura hoy en IFEMA donde el Consorcio ha participado activamente en mesas redondas y ponencias de interés para el sector El Consorcio Passivhaus (CPh) ha presentado públicamente el manifiesto para impulsar la rehabilitación energética “La descarbonización comienza con la rehabilitación”. El lugar escogido fue el auditorio Workshop Arena en el marco de REBUILD, el salón profesional que quiere impulsar la Rehabilitación Energética de los Edificios y así transformar la construcción. El evento fue presentado por Manuel Medina, presidente del CPh quien tildó este manifiesto como “una oportunidad de oro en el momento actual en el que nos encontramos”.

La lectura del manifiesto corrió a cargo de Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) quien sentenció que “hay que reivindicar el sector de la construcción ya que tiene un gran futuro y es muy profesional”. El manifiesto es un llamamiento a todo el sector, desde las distintas administraciones hasta entidades, asociaciones o empresas públicas o privadas, para acelerar los procesos y las alianzas necesarias con la intención de que el desarrollo de los fondos europeos Next Generation sea una realidad.

Hasta el momento ya son cerca de medio centenar las entidades adheridas, como el Observatorio 2030 del CSCAE, el CGATE, Green Building Council España, COAM o COAATM, así como asociaciones de fabricantes de materiales e instaladores. El acto de presentación otorgó compromiso y valor al manifiesto y se selló con la firma de los compromisarios que corroboraba su adhesión y una foto de familia.

El Consorcio deja huella en REBUILD con aportaciones de gran valor

El Consorcio Passivhaus ha tenido participación activa en esta V edición de REBUILD. El martes 26 intervino en tres sesiones. En la mesa “Passivhaus e industrialización” Manuel Medina, presidente del CPhs puso en valor el proceso de este tipo de construcciones tan controladas desde el mismo diseño hasta la ejecución. Isabel Alonso, Comité de Public Affairs del CPh moderó “Los retos del sector en la aplicación Fondos Next Generation-colaboración público y privada como fuente de crecimiento” en que los ponentes expusieron los planes de incentivos y políticas actuales que se están llevando con la intención de ser antes un país 100% renovable con emisiones netas antes de 2050. Y Óscar del Río, vicepresidente I del CPh aportó su grano de arena en la sesión “Hacia la sostenibilidad integral de las reformas” resaltando cuánto se valora la vida para poner en valor la importancia de vivir en lugares seguros y bien rehabilitados.

El miércoles 27 Guillermo Hornero, secretario general del CPh lideró un bloque de ponencias en torno a la sostenibilidad, arquitectura y la construcción avanzada en el Constru Innovation Theatre, donde se debatieron las principales incertidumbres que se viven actualmente en el sector. El primer bloque fue el llamado “La independencia energética en la arquitectura a través de la envolvente térmica” y tuvo como ponentes a los consorciados Cypsa, Ejot, Danosa, Deceuninck y Fassa Bortolo. En la sesión se habló de la necesidad de bajar la demanda energética a través de las prestaciones que ahora proporcionan los edificios y de potenciar los productos para que garanticen seguridad. En cuanto a normativas se concluyó que en España se ha empezado tarde pero que hay que ilusionarse por estar a la cabeza de los países que mejor eficiencia trabajan. También se puso en alerta la confusión existente todavía entre ser eficiente y sostenible y que hace falta más pedagogía como la que promulga el CPh para diluir esta incertidumbre que hay de un modo generalizado.

A continuación, el debate “Balance energético nulo en el contexto de la descarbonización” contó con la presencia de los asociados Griesser, LG y Zehnder en el que se asentó que los fabricantes deben liderar los cambios y que hay que demostrar que con las técnicas actuales este debe ser ya un proceso natural en la construcción. Se mostró cierta disconformidad con el código técnico actual ya que no cumple todas las expectativas del sector y se hizo hincapié en seguir desarrollando productos para obtener siempre el confort en la vivienda que aporte calidad de vida. También se hizo de nuevo un llamamiento a conseguir ya el balance positivo y a construir de manera consciente.

Por último, tuvo lugar la sesión “Visión periférica: La eficiencia energética como objetivo único del sector” con la intervención de los consorciados Knauf Insulation, ISO-CHEMIE, Onhaus y BMI. En este último bloque se habló de la escasa integración que hay actualmente con el sector público para trasladar el mensaje de que la energía más barata es la que no se consume, apoyando políticas que ayuden a calar hondo. Se hizo hincapié de nuevo en que los conceptos sostenibilidad y eficiencia no están interiorizados del todo en el ciudadano y por ello no se acaban de entender del todo: prueba de ello es que tan solo un 1% del parque inmobiliario en España es industrializado frente al 40% de algunos países europeos. Se concluyó la sesión agitando la mente de los asistentes y haciéndoles pensar si realmente se actúa a día de hoy con eficiencia y optimizando recursos.

Para finalizar la intervención del Consorcio en REBUILD, hoy, último día del salón, Guillermo Hornero, secretario general del Consorcio, ha moderado una sesión sobre “Ecodiseño, la creación de interagentes”. En ella, tres empresas del sector han presentado sus proyectos orientados a la mejora ambiental del producto en todas las etapas de su ciclo de vida, desde su creación hasta su tratamiento como residuo.

Sobre Consorcio Passivhaus

El Consorcio Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro que congrega actualmente a 24 empresas del ámbito de la industria, de la construcción y de la tecnología totalmente comprometidas y dispuestas a liderar una construcción sostenible, de calidad y saludable. Desde el Consorcio Passivhaus-ECCN se toma como referencia de calidad el estándar de construcción Passivhaus para llegar a los edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo.

La misión y el objetivo es, por un lado, acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-pasivos y, por otro lado, dinamizar a los actores presentes en el mercado de la edificación para que se identifiquen con el mensaje y adquieran el mismo nivel de compromiso hacia esa transformación del sector de la construcción. Se trata de un compromiso con las ciudades y los habitantes.

El Consorcio Passivhaus ofrece al usuario la información necesaria para cumplir con las prestaciones energéticas, confort y económicas exigidas en edificios nuevos y/o rehabilitados de consumo casi nulo. La máxima de la asociación es apostar por productos que ofrecen un radical aumento del bienestar, del confort, de la salud y el ahorro energético al usuario. El conjunto de empresas asociadas cuenta con más de 30 productos con certificado Passivhaus, estrategias empresariales acordes y un importante volumen de obra ya realizada de consumo pasivo.

