DOMUS Residential Services: la apuesta por el talento como clave en el desarrollo del sector inmobiliario Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 16:23 h (CET) Entre los principales objetivos de la empresa están el desarrollo y la diversificación, pero también la atracción y la retención de talento. De hecho, la compañía ha ampliado recientemente su plantilla, y cuenta con un consolidado equipo de profesionales altamente cualificados en el sector residencial e inmobiliario. Además, con sede en Madrid, Cataluña, País Vasco y otras ciudades españolas, Domus RS también opera en Lisboa y en el Algarve portugués Domus Residential Services es una plataforma de gestión integral orientada al mercado residencial desde el año 2013, con sede en España (Madrid, Cataluña, País Vasco, y otros puntos de la geografía española), así como en Portugal (Lisboa y Algarve). La compañía está inspirada en tres ejes principales a nivel fundacional: la especialización, el track record y la formación y cualificación de su equipo. Además, entre los valores que sellan su identidad se encuentra una meticulosa gestión del talento, la transparencia, y la asistencia y orientación durante todas las fases del ciclo de vida de una promoción inmobiliaria.

En cuanto a sus principales áreas de negocio, están vinculadas a la gestión comercial de promociones y REOS, a proyectos residenciales en alquiler (o Build to rent) y a la gestión de activos.

Su ADN: atraer talento y experiencia para crecer

Conscientes de la importancia que tiene la atracción de talento como base empresarial, la plataforma cuenta con un gran equipo, recientemente ampliado, de profesionales multidisciplinares. Más de 40 personas, de las cuales, las últimas incorporaciones han sido Maribel Bernal Freytas, associate director del área residencial, y María de Lara Nieto, directora de consultoría del área residencial. Maribel Bernal cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector promotor y de consultoría nacional gracias a cargos como directora comercial y de marketing. Por su parte, María de Lara cuenta con una amplia trayectoria en el sector de promoción y comercialización en los principales players del sector, ocupando cargos como el de directora de ventas.

La plantilla posee una sólida y amplia experiencia en el mercado inmobiliario, y está unida por una misma motivación: continuar creciendo gracias a la experiencia y el aprendizaje en el ámbito de los proyectos residenciales.

En esta línea, y capitaneados por su socio fundador, Jorge Pérez-Curto, el grupo ha desarrollado proyectos inmobiliarios de diversa índole. Ejemplo de ello son las iniciativas en el segmento de la consultoría, pero también de la transacción DD, y del asesoramiento y la comercialización de proyectos residenciales. Es por todo ello, que la empresa se consolida como una gran alternativa para abordar de forma integral cualquier proyecto residencial. Un proyecto que aspira al desarrollo económico y estratégico, pero, al mismo tiempo, a la diversificación.

Una visión estratégica basada en la diversificación

De este modo, la compañía facilita al sector comercial residencial cuatro grandes servicios: el Asset Management, todos los procesos relativos a la comercialización, las gestiones relacionadas con el Corporate e Inversión, y, por último, tareas relativas a Consultoría y Research. Además, fiel a la idea de que tanto evolución como desarrollo empresarial, son ejes en los que se sustenta una diversificación de negocio positiva, Domus RS tiene claro su enfoque estratégico. En un primer lugar, se trabaja por la segmentación y análisis del portfolio residencial en balance de entidades financieras (incluyendo diseño e implementación de estrategias de comercialización de portfolios residenciales).

Asimismo, la empresa dispone de un servicio integral de consultoría donde se determinan, entre otros aspectos, estudios de mercado destinados a valorar la idoneidad del programa indicación, así como los precios más apropiados para cada proyecto o promoción. Por último, y como tercer escenario, se encuentran los servicios de comercialización y postventa (donde se gestionan las campañas de publicidad, la comunicación con el cliente o la gestión de equipos comerciales, entre otros).

En el año 2021 la empresa comercializadora experimenta un nuevo hito, la entrada en su capital por parte de Hipoges (servicer líder de referencia del Asset Management). El objetivo principal es impulsar el crecimiento y la consolidación de Domus RS, así como actuar en categoría de su player de referencia en el mercado residencial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Para el segundo trimestre de 2022 la cantidad de parados se mantendría todavía por encima de los 3 millones" Verisk otra vez nombrado uno de Best Workplaces™ de España por Great Place to Work® Euroinnova renueva su imagen de marca internacional Nattive lanza Nattive Kids, un servicio de comida saludable para niños MMEX Resources Corp y la provincia de Tierra del Fuego Argentina anuncian conjuntamente el potencial desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde a partir de energía eólica en Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, Argentina