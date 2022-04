Las herramientas de batería tendrán una vida útil más larga según los consejos de Suministros Tomás Beltrán

Las herramientas con batería son, sin lugar a duda, las más prácticas y funcionales, cómodas y sencillas de utilizar. Así mismo, estas herramientas son, en la mayoría de los casos, las preferidas por los profesionales. No obstante, en ocasiones pueden presentar ciertos fallos en materia de energía y el mal uso suele ser la causa más común La albañilería, la carpintería, el bricolaje, etc. Actualmente, existen una gran cantidad de sectores en los que las herramientas electrónicas son fundamentales para el desempeño de ciertas tareas y trabajos. A lo largo del tiempo las personas se han acostumbrado a trabajar con mucha más comodidad y la tecnología ha influido de forma considerable en ello. No obstante, la mayoría de estos productos electrónicos están fabricados con una vida útil limitada y no siempre duran todo lo que desearían los profesionales y usuarios en general. La mayor parte de los fallos que presentan estos dispositivos electrónicos se deben a, simplemente, la obsolescencia programada y suelen ser un factor inevitable.

No obstante, el manejo que el usuario le da a la herramienta también puede tener una gran influencia en que la vida útil sea más larga o más corta. Los dispositivos tienen una batería con cierta durabilidad y esta es la primera pieza que suele estropearse e impedir que una herramienta electrónica se pueda seguir utilizando. Para que estas herramientas duren un poco más, Suministros Tomás Beltrán da algunos consejos. Suministros Tomás Beltrán es una empresa suministradora de productos, herramientas, maquinaria y consumibles del sector industrial de gran variedad y de una calidad inigualable. Aunque la mayoría de los dispositivos y maquinarias de Suministros Tomás son de alta calidad y tienen una vida útil muy larga, es importante seguir una serie de consejos que esta empresa da para prologar la misma.

“Lo primero que debemos tener en cuenta es que si tenemos un dispositivo que funciona mediante una batería, este debe utilizarse de forma frecuente, dado que suelen estropearse más por no utilizarse que por el exceso de uso. Si bien es cierto que una batería ion-litio se oxida a medida que se va utilizando, no utilizarla en absoluto tendría efectos mucho más dañinos. Otra mala costumbre que tienen las personas es cargar la batería cuando esta no lo necesita, puesto que todavía tiene carga. La batería se debe agotar casi por completo para volver a cargarla.” Explica Suministros Tomás Beltrán. Esta empresa explica también que, cuando se carga la batería de forma frecuente sin que esta lo necesite, se provoca que cada vez necesite más recargas y sea más dependiente del cargador, haciendo que el litio de la batería se desgaste cada vez más.