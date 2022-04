En los espacios industriales en los que hay una actividad profesional es fundamental cumplir con una serie de condiciones de higiene para evitar accidentes o falta de productividad en la empresa. No obstante, realizar una higiene correcta de estas áreas no es un trabajo común o sencillo. Es importante seguir un protocolo concreto de limpieza, así como hacer uso de los productos adecuados para ello Llevar a cabo una limpieza e higienización adecuada de ciertos espacios industriales no es una tarea frecuente en la vida de las personas que no se dedican profesionalmente a la limpieza y, además, conlleva un esfuerzo y un conocimiento sobre los productos, los procesos de trabajo y el funcionamiento del mundo industrial. Y es cierto que la suciedad y los desechos que se producen en un medio industrial no son los mismos que se producen en una comunidad de vecinos, en un hogar, en una oficina, en una cocina o un hospital. Cada lugar tiene sus propios protocolos y productos de limpieza y es fundamental conocerlos y aplicarlos de forma correcta. Limpieza Pulido, una empresa suministradora de productos y maquinaria de limpieza para una gran variedad de sectores explica cuáles son estos protocolos y productos.

La limpieza industrial consiste en la higienización de ciertas áreas en los que es crucial llevar a cabo una limpieza, para que el trabajo siga su curso habitual y para un buen funcionamiento de las instalaciones. En el sector de la alimentación, la limpieza se hace más fundamental aún, puesto que, si no se lleva a cabo un buen protocolo de limpieza, podría ser incluso altamente perjudicial para la salud de los consumidores. Lo primero que destaca Limpieza Pulido es que la limpieza en lugares industriales debe ser llevada a cabo por profesionales capacitados, ya que, no es lo mismo derramar un producto equivocado en la alfombra de casa, que hacerlo contaminando un espacio dedicado a la industria alimentaria.

“La maquinaria industrial de limpieza es fundamental para la mayoría de los espacios dedicados al sector industrial. Nuestro Aspirador NHV 180 Hotel Blue es eficiente, rápida y tiene un motor con una fuerza sin igual, pero con un consumo de energía muy bajo. Para fregar te recomendamos la Fregadora TT 4045, con una increíble potencia, una batería de una gran capacidad. Se trata de una fregadora con un amplio uso en el sector comercial, puesto que es muy eficaz cuando se trata de suelos con cierta aspereza, desnivel y suciedad. En cuanto a productos, es fundamental utilizar un buen decapante para deshacerse de las ceras, resinas y grasas que suelen depositarse en los puestos de trabajo del sector industrial. Nosotros te recomendamos el Decapante Alcalino D-3” explica Limpieza Pulido.