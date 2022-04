Viandas Hacienda Zorita asiste por primera vez a Expofranquicia Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 16:13 h (CET) Una iniciativa que se engloba dentro del plan de expansión 2022 establecido por la compañía. El encuentro empresarial tendrá lugar en Madrid entre el 5 y el 7 de mayo Viandas Hacienda Zorita, la cadena especializada en la producción y comercialización de productos ibéricos, acude por primera vez a Expofranquicia, la feria del sector que tendrá lugar entre el 5 y el 7 de mayo en Madrid.

La compañía asiste al certamen en base al plan de acciones diseñado para a dar a conocer el modelo de negocio que ha establecido para su expansión en franquicia, cuyo objetivo para este año es la apertura de 10 tiendas en nuestro país, que se sumarán a las 27 que tiene operativas en la actualidad.

Para este año enseña tiene especial interés en el mercado catalán, gallego y norte peninsular, sin descartar las principales capitales de provincia en las que aún no está presente.

Con una dilatada experiencia en el ámbito de la alimentación, Viandas Hacienda Zorita inició su desarrollo en franquicia a finales de 2020 apostando desde el inicio por un perfil inversor interesado en entrar a formar parte de un grupo con una fuerte estructura empresarial capacitada para respaldar las distintas áreas de la actividad.

Poniendo en práctica el modelo de comercialización de sus tiendas propias, la empresa ha establecido para sus franquicias la misma operativa. Un sistema muy sencillo que coordinan desde la central aportando toda la experiencia de un equipo plenamente consolidado para dar soporte operativo en la gestión diaria del negocio.

Viandas Hacienda Zorita distribuye en sus tiendas una cuidada selección de ibéricos, quesos, vinos y productos gourmet de primera calidad que la empresa produce en su Organic Farm de la Dehesa de Salamanca y en los viñedos de la empresa ubicados en las mejores regiones vinícolas de España.

Un formato que se caracteriza por estar exento de intermediarios y el índice de rentabilidad que alcanzan las tiendas gracias a no depender de terceros, un factor que influye además en el excelente nivel de relación calidad-precio de todos los productos que comercializa.

Tras una dilatada trayectoria en el sector hospitality y producción de productos ibéricos, quesos y vinos, Hacienda Zorita da el paso de llevar la mejor experiencia del campo a nivel nacional y europeo, a través de un plan de crecimiento de sus puntos de venta.

La compañía se incorpora al sector retail para acercar su propuesta a pie de calle, con la puesta en funcionamiento de su primera tienda Viandas en la ciudad de Salamanca. A partir de aquí su crecimiento ha sido exponencial hasta consolidar su red en España, Francia y Reino Unido. Un desarrollo que continúa activo en base a una estrategia de expansión bajo la apertura de tiendas propias y franquiciadas.

Actualmente la empresa da empleo directo a más de 500 personas y cuenta con una media de 2 millones de clientes al año.

