¿Cómo disminuir el CPA en las campañas de marketing?

jueves, 28 de abril de 2022, 13:48 h (CET)

En la actualidad, las empresas tienen el reto de operar en un medio competitivo y globalizado en el que la comunicación digital influye altamente en el éxito organizacional, debido a que las personas pasan la mayor parte de su día conectadas a la red.

Por esta razón, es imprescindible contar con estrategias y planes que se adapten a las tendencias actuales y que permitan a las compañías encontrar oportunidades de negocio a través de internet. Para desarrollar estas estrategias de forma exitosa, la asistencia de un gestor de campañas de marketing especializado resulta elemental si se quiere disminuir el CPA o coste por adquisición.

La presentación de este nuevo concepto profesional gana cada vez más relevancia para las empresas interesadas en ganar mayor visibilidad y tráfico en internet. Ante eso, el consultor de marketing digital Vicent Ferrer, señala la importancia de contar con unexperto en estrategia digital que acompañe hoy en día.

Aspectos importantes sobre el CPA El CPA explica cuanto cuesta cada adquisición de cliente a la hora de hacer campañas. Estas campañas se realizan por expertos en tráfico online. Los especialistas en este sector se dedican a la gestión de campañas de pago, también conocidas como campañas PPC (Pay Per Click), cuyo objetivo es generar, convertir y direccionar a los usuarios hacia un producto o servicio de interés.

Esto se logra mediante el diseño de campañas y estrategias publicitarias online ejecutadas, generalmente, a través de campañas de pago de Facebook o Google, donde los traffickers se encargan de programar, administrar y controlar las mismas.

Aunque realizar PPC es la función principal de un trafficker profesional, este experto también se encarga de analizar los datos del tráfico, del diseño de campañas de email marketing, afiliación, AB-testing y trabajar en las estrategias de contenidos para conocer a la audiencia y sus intereses.

Otros términos importantes son el CPM, el CPL o el CPC, así como el ROAS o retorno a la inversión publicitaria.

La realidad del trabajo de un trafficker Erróneamente, la sociedad puede llegar a ver el trabajo de un trafficker como un proceso complejo en el entorno empresarial actual. De hecho, es comúnmente denominada como la “profesión del futuro”, en la que no se trabaja y se genera dinero con facilidad.

Este concepto no podría ser más erróneo, ya que distingue a un trafficker como un profesional que se dedica de forma exclusiva a generar y optimizar la publicidad de una empresa para vender un producto o servicio, proceso que requiere de conocimiento y ejecución estratégica que permita obtener resultados de rentabilidad.

En este contexto, es mediante la formación y capacitación en marketing que una persona puede convertirse en un trafficker profesional y con las herramientas necesarias para lograr los objetivos de la empresa que le contrate.

