Ralentizar el envejecimiento celular con el senolitico a base de Fisetina de Comdiet Roig Laboratorios

jueves, 28 de abril de 2022, 13:15 h (CET)

Prevenir o retrasar el daño causado a otras células son algunos de los motivos por los que se usan los auténticos senoliticos.

Esta oxidación, cuando no es tratada, altera el sistema biológico y produce la aparición de diversas enfermedades que pueden afectar al organismo.

Para evitar estas afecciones, Comdiet Roig Laboratorios fabrica y comercializa un complemento alimenticio que ralentiza el envejecimiento celular, denominado Senolytic Platinum. A través de este producto, garantizan una máxima efectividad para mejorar y fortalecer la salud, ya que está compuesto de ingredientes activos, como sophora japónica, té negro, bromelaína, vitamina C, fisetina y vitamina B3, los cuales reducen el riesgo de enfermedades propias del envejecimiento.

Proteger las células ante el daño oxidativo con Senolytic Platinum Mantener una dieta balanceada con consumo de alimentos naturales, que contengan las vitaminas necesarias para enfrentar la oxidación de las células, no es suficiente para el fortalecimiento del organismo. Con el paso de los años, el cuerpo va perdiendo la virtud que le permite generar nuevas células. Por tanto, es necesario incluir en la ingesta diaria los suplementos dietéticos que permitan reducir las células que han envejecido, y en caso de que estén agotadas, aportarles las propiedades reparadoras para que rejuvenezcan.

Senolytic Platinum es una alternativa ante el declive celular, causante de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y tumorales. Su acción frena la oxidación de las células, para evitar que a través de ellas se formen los nocivos radicales libres, responsables de muchas dolencias y afectaciones graves en la salud del individuo.

Extensa trayectoria en el sector Este laboratorio español, con sede en Barcelona, ha dedicado más de 40 años a la investigación, fabricación y comercialización de productos naturales, para proporcionar calidad de vida a las personas, mediante el fortalecimiento de su salud. Su equipo profesional, altamente calificado e innovador utiliza la medicina alternativa para cumplir con este objetivo.

Senolytic Platinum es un complemento nutricional muy conveniente para cualquier individuo para enfrentar la oxidación, producto del envejecimiento de las células. Está compuesto por plantas en polvo o extractos, vitaminas y minerales, que son utilizados bajo los estándares de calidad que exige el laboratorio, con el objetivo de maximizar su efectividad en quienes consuman este suplemento. No tiene efectos secundarios, ayuda en caso de sufrir enfermedades crónicas, alivia infecciones e inflamaciones y puede ser utilizado como complemento en otros tratamientos. Su distribución está garantizada en todo el país y los pedidos se realizan a través de su tienda online. Las entregas son efectuadas en un lapso entre 24 y 48 horas después de haber realizado el pedido.



