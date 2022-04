Cursos de pintura con la metodología de Estudio Ilógico Emprendedores de Hoy

A la hora de apreciar un dibujo o pintura, así como cualquier otra expresión artística, esta es una impresión completamente subjetiva. No se trata de hacerlo bien o de manera errónea, pues tales concepciones no tienen cabida. Más allá de su mensaje, o de lo que transmite al público, la esencia de la pintura recae en los sentimientos que despierta en el artista, independientemente de si este es un profesional del sector o un aficionado.

No obstante, como en cualquier otro sector, la formación permite mejorar la técnica, la cual puede adaptarse a cualquier estilo. La academia Estudio Ilógico ofrece un curso intensivo de Dibujo y Pintura, para adquirir en 3 meses los conocimientos necesarios para pintar como un artista, marcando cada alumno su ritmo de aprendizaje y de ejecución de los ejercicios.

La metodología de trabajo de Estudio Ilógico La nueva oferta (cursos intensivos de tres meses) de esta academia de pintura exige una serie de ejercicios a los alumnos por cada bloque, considerando la dificultad técnica y el tiempo para desarrollarlo. El alumno debe realizar con éxito los ejercicios troncales para poder acceder al siguiente bloque. Estudio Ilógico ha estructurado la formación en tres bloques.

El primero de ellos es el bloque Visual, el cual se fundamenta en la enseñanza clásica de la pintura y el dibujo, derivada de los ateliers de arte académico del siglo XIX. Impartido por la profesora Ester Lloveres, este bloque tiene como objetivos obtener conocimientos sobre línea, encaje y proporción, claroscuro y teoría del color. El objetivo es poder aplicaren proyectos personales los conocimientos gráficos adquiridos, así como conocer y desarrollar las fases del proceso creativo.

Anatomía y formas básicas del cuerpo Salomón Mendoza es el profesor del segundo bloque. Este trata la fase Constructiva, donde el alumno aprenderá sobre la perspectiva, a mover objetos básicos en el espacio, a generar estructuras con puntos de fuga, a conocer la geometría básica aplicada al dibujo para diseño de productos y a entender cómo dibujar objetos complejos desde cualquier ángulo.

En este proceso también conocerá aspectos básicos de la estructura como sistema de representación geométrica que define un objeto tridimensionalmente y que permite simplificar el modelo poligonalmente en formas básicas. El alumno sabrá cómo sintetizar las masas del cuerpo humano para entender una postura y sabrá cómo estructurar las diferentes partes que conforman un rostro humano para dibujarlo en cualquier ángulo.

Finalmente, en el tercer bloque, el estudiante de dibujo estará capacitado para entender la importancia tanto del ritmo como del gesto. El ritmo se usará como nexo entre las diferentes estructuras del cuerpo, para conseguir que ese eje central de las posturas fomente el dinamismo de la figura y evite cuerpos estáticos y tiesos. Igualmente, el gesto situará el carácter dentro del dibujo, ayudará a simplificar formas y a crear aspectos visuales atractivos para el espectador.



