Uno de los mejores champús naturales de la mano de Dalire

jueves, 28 de abril de 2022, 10:59 h (CET)

En el mundo de la cosmética, en general, se utilizan compuestos químicos para la fabricación de productos que, a largo plazo, pueden afectar la salud, la estética o incluso la autoestima del usuario. Además, para prevenir estas afectaciones, hacen test previos en animales que perjudican su integridad y que, en muchos casos, no tiene solución.

Como contrapeso a esta manera de producción, la empresa española Dalire se ha dedicado a la fabricación y venta de productos capilares como los champús naturales, completamente libres de sulfatos nocivos que afecten la salud de sus clientes, sin reducir los niveles de protección, fortalecimiento y embellecimiento tanto de su cabello o cuero cabelludo. Adicionalmente, cuentan con un catálogo destinado al cuidado facial con los mismos estándares de calidad.

El objetivo es la protección natural del cabello Múltiples de sus estudios han demostrado que algunas de las sustancias que componen los champús de bajo coste promueven la formación de problemáticas de salud capilar, tales como el debilitamiento en la raíz, irritación del cuero cabelludo, alopecia o dermatitis seborreica, entre otras complicaciones. Por esta razón, cada uno de los productos que esta marca lanza al mercado está libre de sulfatos, parabenos, sal, colorantes, siliconas y otros alérgenos.

Toda esta experiencia y compromiso se la deben a su trabajo hecho con cariño, un detalle que se ha convertido el verdadero impulsor para la consolidación de un amplio catálogo de champús que se adaptan a las necesidades o características de cada cabello: normal o graso, seco, rizado o dañado, anticaída, rubios y platinos. Adicional a su pH neutro (5,5), cada producto tiene un alto contenido en Vitamina C, el ácido fólico y la bardana, fundamentales para estimular la producción colágeno para fortalecer las fibras capilares o regular las alteraciones ambientales del cabello.

Un tratamiento natural de protección El uso de los champús de Dalire no difiere significativamente de los tradicionales, sin embargo, ofrecen algunas recomendaciones los usuarios puedan usarlos con mayor efectividad y confianza. En primer lugar, cabe aclarar que la ausencia de sulfatos disminuye la generación de espuma al mínimo necesario para un lavado eficaz, agradable y removiendo los principales promotores de problemas dermatológicos. En segundo lugar, se recomienda un uso constante para notar durante los primeros días un descenso en el peso de su cabello y la regulación de los niveles de aceites naturales para hidratarse de forma autónoma. Todo esto se puede concluir con acondicionador para alcanzar una cabellera suave y con un movimiento más fluido.

A todo este esquema de aplicación y beneficios se adjuntan otros elementos complementarios como las cremas nutritivas para hidratación y reparación profunda, champú sólido con macadamia, karité, aloe vera, aguacate y coco, protector solar + keratina, incluso cuentan con cepillo desenredante y productos cosméticos complementarios como los delineadores o el bálsamo labial. Con todo esto, desde Dalire pretenden posicionarse como uno de los referentes en productos naturales efectivos que no afecten la salud del usuario, asegurando mejores resultados a largo plazo.



