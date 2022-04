San Sebastián acogerá en mayo el III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 13:53 h (CET) Se celebrará del 25 al 27 de mayo en la capital donostiarra organizado por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI). Durante el congreso se abordarán temas tan diversos como, entre otros, las vivencias de la vacunación pandémica, la globalización de las vacunas, la comunicación o los nuevos retos en vacunación El Centro Carlos Santamaría de San Sebastián acogerá los días 25, 26 y 27 de mayo el III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas organizado por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), con la enfermera guipuzcoana Rosa Sancho como presidenta del comité organizador y la colaboración del COEGI y la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU.

En lo que se puede calificar como una “era de las vacunas”, Gipuzkoa se convertirá durante las tres jornadas en foco y centro de atención sobre vacunación, en un congreso con el que se pretende difundir el conocimiento científico sobre vacunas, así como tratar diferentes aspectos que tienen especial importancia en la vacunación, y todo ello con un enfoque novedoso. “Se tocarán temas que irán desde la perspectiva de seguridad en vacunación, hasta saber transmitir información adecuada en vacunación y saber hacerlo desde una perspectiva lúdica”, explica Rosa Sancho.

Para ello, y bajo el lema “Enfermería activa, liderando la vacunación”, el programa contempla 13 mesas redondas, 4 talleres, así como comunicaciones científicas y conferencias que contarán con la participación de enfermeras/os de reconocido prestigio.

Ante las dudas surgidas en parte de la ciudadanía con respecto a las vacunas contra el COVID-19 y sus efectos secundarios, Rosa Sancho, subraya que “es muy importante que hablemos con claridad. La ciudadanía debe saber que nunca se va a utilizar una vacuna que no haya demostrado que los beneficios que proporciona son muy superiores a los efectos no deseables que pueda tener”.

Rosa Sancho, que es además responsable de la comisión de vacunación del COEGI, recuerda que la pandemia ha demostrado claramente la importancia que tienen las vacunas para el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, “pero también nos ha enfrentado a la importancia que tiene comunicar adecuadamente para trasladar con claridad y trasparencia la verdad científica. Creo que la población ha sido y es consciente de la importancia que tiene acudir a las fuentes científicas para tener una información de calidad, pero también ha visto modificaciones continuas que no se han explicado adecuadamente y eso ha generado un poco de desconfianza. La enfermera de vacunación tiene un papel muy importante para conseguir que la población entienda adecuadamente por qué se producen estos cambios y por qué debe confiar en las vacunas”, apostilla.

En su opinión este es un motivo más por el que es tan necesario que enfermería participe en todos los niveles de decisión en vacunación: “Somos el colectivo profesional sanitario más próximo a la ciudadanía y podemos valorar mejor en qué aspectos hay lagunas que pueden provocar desafección general y podemos introducir propuestas de mejora”, argumenta.

Por último, desde la organización del congreso animan a las enfermeras/os a inscribirse y participar en el Congreso “ya que se ha conformado desde una perspectiva enfermera, abordando aspectos importantes y específicos de la vacunación que desarrollamos cada una en nuestro ámbito concreto”, concluye Sancho.

Así, en las mesas redondas que se celebrarán durante el III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas se abordarán cuestiones como: “Vivencias de la vacunación pandémica. Ni heroínas ni villanas”; “Migrantes, refugiados, vacunas: adaptación del calendario. La globalización de las vacunas”; “Actualízate, el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida”; “Comunicación, más allá de la alfabetización en vacunas”; o “Nuevos retos en vacunación: control de endemias y pandemias”.

*Se adjunta programa

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Abogado Amigo se une a la lucha contra la inflación Cómo sumarse al reto de la moda sostenible en 3 pasos, según GLAMI Ofi-Logic: La empresa que ayuda con el ahorro a la hora de imprimir Las ventanas de aluminio en las Passivhaus contribuyen al ahorro energético, según Aluvidal Cosmos Artesanía, desvela las claves para garantizar el éxito de su tienda esotérica