Ofi-Logic: La empresa que ayuda con el ahorro a la hora de imprimir Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 14:05 h (CET) Ahorrar es uno de los objetivos fundamentales que tienen las empresas hoy en día es el ahorro y la impresión forma parte de este objetivo. Los precios de los consumibles también han subido, pero hay una empresa que tiene el secreto para un mayor ahorro Actualmente, hay una gran cantidad de empresas que aún necesitan imprimir una gran cantidad de documentación de forma física. Toda empresa que cuenta con una impresora o incluso varias impresoras conoce la gran cantidad de consumibles que se gastan a la hora de imprimir, gastos que aumentan debido a las tendencias y a las costumbres que tienen las personas a la hora de utilizar los dispositivos de impresión. Si bien no todas las empresas presentan un coste general o específico, puesto que cada una hace un uso diverso de la impresora, hay dos tipos de costes que Ofi-Logic, una empresa profesional de impresoras, consumibles, mantenimiento, servicios de coste de impresión y mucho más, distingue.

El coste directo es uno de los costes que Ofi-Logic diferencia y se trata de lo que se gasta de manera física a la hora de imprimir: cartuchos de tinta, tóner, papel y electricidad. El coste indirecto es, por otra parte, aquel que tienen las empresas con dispositivos de impresión a la larga, es decir, mantenimiento, reparaciones, reemplazo de ciertas piezas que se estropean y otros tipos de gestiones.

“El servicio por coste por impresión es una de las mejores soluciones para ahorrar consumibles a largo plazo. Con el servicio de coste por impresión, la empresa tendrá que abonar una cuota fija mensual y tendrá toda la libertad para imprimir todos los documentos que necesita sin que el precio varíe. Si a esto le añadimos un servicio de mantenimiento, no solo lograremos ahorrar en las reparaciones y mantenimientos habituales, sino que también conseguiremos un servicio técnico instantáneo cada vez que surge un problema. Por una parte, la impresora recibirá un buen mantenimiento y lograremos aumentar la vida útil de la misma y, por otra parte, conseguiremos solucionar cualquier problema con la máxima rapidez” explica Ofi-Logic.

No obstante, Ofi-Logic también da algunos consejos para que la impresión sea un poco más económica para aquellas empresas que no cuentan con este servicio. El primer consejo es imprimir tan solo los documentos necesarios y además seleccionar la opción “imprimir en borrador” cada vez que se desee imprimir un documento. La opción “ahorro de tinta-tóner” también es recomendable. Otro “truco” que Ofi-Logic desvela es que la mayoría de impresoras marcan que el cartucho se ha agotado antes de tiempo y que realmente es posible seguir utilizando ese cartucho muchas veces después de esta advertencia. Es fundamental sacar todo el partido posible al cartucho antes de desecharlo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Abogado Amigo se une a la lucha contra la inflación Cómo sumarse al reto de la moda sostenible en 3 pasos, según GLAMI Ofi-Logic: La empresa que ayuda con el ahorro a la hora de imprimir Las ventanas de aluminio en las Passivhaus contribuyen al ahorro energético, según Aluvidal Cosmos Artesanía, desvela las claves para garantizar el éxito de su tienda esotérica