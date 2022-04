¿Por qué es importante el apoyo familiar para una persona que sufre bullying? Emprendedores de Hoy

En muchos casos, el desarrollo personal requiere del compromiso de profesionales para encontrar la salida a situaciones que perjudican a la integridad de un individuo y su relación con aquellas personas que le rodean.

Saber actuar a tiempo para prevenir o afrontar acciones como el acoso, mediante nuevas formas de aprendizaje lideradas por agencias como Empowerup, es necesario. Además, no solo se centra en las víctimas, sino que también destaca la importancia del apoyo familiar en el bullying y que esta sepa actuar a tiempo para prevenir un daño mayor.

Esta trabaja con el objetivo de ofrecer servicios de acompañamiento integral en temas relacionados con la superación, el crecimiento personal y el empoderamiento.

Gracias al compromiso de sus profesionales, ha logrado consolidar un amplio número de procesos de superación, combinado con la defensa personal y las artes marciales, un método inigualable para hacer frente y comprender las diversas dimensiones del ser humano.

Física, psicológica y social Así presenta las dimensiones del ser humano el trabajador social, Enrique Clari, impulsor de la agencia. A lo largo de su trayectoria ha acumulado experiencias personales, profesionales y deportivas que le han llevado a posicionarse en contra de cualquier forma de acoso, discriminación o violencia. Actualmente, cuenta con formación en Coaching Social, una especialización en mediación civil, mercantil y familiar, además de ser cinturón negro 1er DAN de Karate.

A su lado, se encuentra Jose A. Moreno, técnico de Kick Boxing y cinturón negro 3er DAN, de acuerdo con la Organización Mundial de Kick Boxing. De hecho, su experiencia deportiva dentro de la Federación Española de Kick Boxing y Muay Tai (FEKM) es una de las principales razones para promover los beneficios físicos, emocionales y mentales que ofrecen estas disciplinas.

Para ambos y para todos los que forman parte de Empowerup, es importante creer en la capacidad de superación de las personas, defender los derechos humanos y la igualdad. Todo esto respaldado por un proverbio hindú: “la más larga caminata comienza con un paso”.

Asimismo, se centran en la familia con el fin de orientarlas para que sepan cómo actuar en el caso de que su hijo esté siendo acosado y cómo prevenirlo. De esta forma, conseguirán que el bullying no vaya a más y no se generen daños mayores.

Apoyo y empoderamiento para una intervención integral Cada caso es único, pero lo primordial es que los procesos que ofrece se integren para poder asegurar las mejores probabilidades de recuperación exitosa tanto de la persona como de su familia. Las intervenciones sociales forman parte de su agenda, estas deben realizarse de forma periódica, con sesiones enfocadas al entrenamiento de habilidades sociales, resolución de conflictos, mejora de la autoestima, gestión de emociones, apoyo psicológico y orientación familiar. También pueden integrarse en las propias sesiones de artes marciales. En todas ellas se considera a la familia como una parte muy importante del proceso de recuperación.

Asimismo, frente a la invaluable comodidad de cada persona, ofrecen diversos formatos de atención como los espacios dinámicos y grupales, espacios individuales y sesiones online para atender diferentes puntos del territorio nacional.

En conclusión, la autodefensa, a pesar de ser una tarea inmediatamente física, no deja de lado los factores emocionales, personales y psicológicos que mejoran la autoestima, refuerzan habilidades sociales y de autoestima, además de incrementar la tolerancia a la frustración.



