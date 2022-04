La economía de los cuidados protagonista del el 'Faro de la Economía Social de Madrid' Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 13:35 h (CET) Ciclo de encuentros organizado por la Federación de Cooperativas y de Economía Social de Madrid, en la última sesión participaron un magnífico y representativo elenco de ponentes que expuso sus ideas sobre el sector, primero de manera individual, y después, en mesa redonda, prologados por Carlos de la Higuera, presidente de FECOMA, y epilogados por Juan José García Ferrer, director general de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid El Faro de la Economía Social que promueve la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) convocó este martes su segundo encuentro en la Casa Encendida, con la interesante temática de la 'Economía de los cuidados' desde la perspectiva de la Economía Social.

Este Faro, en palabras del presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera, “es una señal luminosa en un mar complicado por donde transita el mundo en estos momentos, que sirve de guía a las empresas de la economía social”, reflexionó.

El primer encuentro, que tuvo lugar en idéntico escenario a comienzos de abril, se dedicó a explicar cuáles son los recursos de los que pueden disponer las empresas de Economía Social para desarrollar su objeto social a potenciales interesados. En el segundo se han analizado los problemas y oportunidades del sector de los cuidados, especialmente de los mayores, en la Comunidad de Madrid.

Recientemente el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez Peralta, en una jornada que se dedicó a la soledad no deseada, afirmó que en los próximos cuatro años se van a destinar 3.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation a la economía de los cuidados.

Asimismo, el próximo día 10 de mayo el Consejo de Ministros va a aprobar, previsiblemente, un PERTE de la Economía Social y de la Economía de los Cuidados, con una dotación cercana a los 800 millones de euros que elabora en la actualidad el Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Esto es un aviso a navegantes. Mirando hacia dentro, bien se puede decir que hay una excelente oportunidad de plasmar los principios y valores de las empresas de economía social en el sector de los cuidados. Y, si lo hacemos hacia afuera, es obvio que nuestra sociedad genera necesidades en este sentido, y que la mejor manera posible de satisfacerlas es a través de empresas que colocan a la persona en el centro de su actividad, en el origen y el fin de la misma empresa”.

Para debatir sobre todo ello, FECOMA había convocado a un magnífico y representativo elenco de ponentes que expuso sus ideas sobre el sector, primero de manera individual, y después, en mesa redonda, prologados por Carlos de la Higuera.

Félix Martín, secretario de HISPACOOP, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, que es la entidad que agrupa y coordina a las cooperativas de consumidores de España y las representa ante las distintas instituciones nacionales e internacionales, valoró que la reedición del Faro de la Economía Social de Madrid “equivale a volver a contar con un punto de encuentro del cooperativismo madrileño, que buena falta le hace al sector”. Martín habló sobre el cohousing senior, cooperativas de consumidores que se están desarrollando en toda España, y que ya cuentan con experiencias en Madrid. “Es un cooperativismo novedoso, que responde a las necesidades de los mayores y que puede dar respuesta a la economía de los cuidados que proviene de las cooperativas de consumidores y por lo tanto de la Economía Social”, señaló.

Intervino a continuación Santiago Novoa, director de negocio de la Actividad Empresarial de SEPIDES-Fondo SAADSS. El Fondo SAADSS, dotado con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene por objeto prestar apoyo financiero a las entidades del tercer sector de acción social, empresas de economía social y cualesquiera otras entidades y empresas que lleven a cabo infraestructuras y/o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de los Servicios Sociales. Novoa puso en conocimiento de los profesionales del sector de mayores y de las asociaciones que acudieron a la mesa redonda invitadas por FECOMA “las posibilidades de financiación del grupo SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), adaptadas al sector de la dependencia y de los servicios sociales”.

Andrés Rodríguez, presidente de Macrosad, S. Coop. And, coincidió con el resto de sus compañeros de mesa en calificar como oportuna y muy acertada la recuperación del Faro de la Economía Social como espacio de reflexión y de debate abierto y plural. Rodríguez transmitió la experiencia de Macrosad -cooperativa con más de 30 años de experiencia en la contribución al bienestar y la felicidad de las personas, un tiempo en el que se ha convertido en una de las organizaciones de referencia en Andalucía- sobre la situación actual del sector y sobre cuál prevé será su orientación en el futuro. Rodríguez dejó muy claro que “los principios y valores del mundo cooperativo son coincidentes con los principios y valores del sistema de protección social de nuestro país”. Asimismo, el presidente de Macrosad reflexionó sobre que el modelo de éxito de cualquier cooperativa, en cualquier sector, no sólo es válido en situaciones de crisis o de cambio, sino también en cualquier otro. “Administramos nuestras organizaciones desde un prisma humano, somos entidades con alma y el trabajo con personas esta alineado con el perfil corporativo de nuestra organización”, señaló.

En su turno de palabra, Roberto Martín, administrador de Serdomas Sistemas, se mostró “encantado de participar en el Faro de la Economía Social de FECOMA, donde las empresas participadas como las cooperativas y las sociedades laborales ganamos visibilidad”. El administrador de Serdomas se refirió, fundamentalmente, al devenir de esta sociedad laboral en los últimos años. “Durante la pandemia, por nuestra forma jurídica, hemos tenido una mayor fortaleza, y eso nos ha hecho afrontar y superar todos y cada uno de los desafíos que nos ha impuesto este tiempo para poder atender a todos los domicilios donde hemos prestado nuestros servicios”, dijo.

Por último, Juan Vela, presidente del Grupo Lares, dejó sobre la mesa muchas reflexiones. “Nuestra sociedad reclama la atención y los cuidados. La pandemia nos ha descubierto una realidad que hoy está en primera página de todas las agendas políticas. A nadie se le escapa ya la importancia que tienen los cuidados no sólo en la economía sino también en las relaciones interpersonales. Si prescinde del cuidado de las personas más vulnerables, a nuestra sociedad le falta algo”, argumentó. Vela también desgranó algunos de los retos que tiene por delante el sector. “Hay que valorar positivamente que la Unión Europea haya recalcado la importancia de los cuidados de larga duración dentro de los objetivos para España”, señaló en primer lugar, aludiendo después a cuestiones como la dignificación del sector, su formación profesional, la formación de nuevos trabajadores, el cambio del modelo de atención, la adherencia de los trabajadores a las entidades, “hay tanta oferta en el mercado que se dispersa”, dijo, o la masculinización del sector para equiparar hombres y mujeres, “algo que también es imprescindible para su dignificación”.

Clausuró la jornada Juan José García Ferrer, director general de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid quien destacó que la Economía Social tiene un papel importante que jugar en el futuro del sector y que se ha modificado la normativa sobre centros de servicios sociales para dar cobertura al planteamiento de las viviendas colaborativas para gente mayor.

Sobre FECOMA

FECOMA representa los intereses de las Cooperativas y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid desde 1997.

Representan los intereses del movimiento cooperativo y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid. Fomentan el emprendimiento desde los principios y valores de la Economía Social. Fomentan el concepto de intercooperación aplicado a sus organizaciones miembros y al conjunto de las empresas, el networking con los agentes sociales y el establecimiento de alianzas para generar valor para la sociedad, creando empleo de calidad y servicios sostenibles.

Creen en un mundo justo y solidario, donde la actividad económica, siendo esencial desde todo punto de vista, tiene que estar al servicio de las personas.

Todas las generaciones y todas las ideologías se dan la mano dentro de la Economía Social.

Son las empresas de las personas que pueden cambiar el mundo y son las personas de las empresas que hacen que otro mundo sea posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Abogado Amigo se une a la lucha contra la inflación Cómo sumarse al reto de la moda sostenible en 3 pasos, según GLAMI Ofi-Logic: La empresa que ayuda con el ahorro a la hora de imprimir Las ventanas de aluminio en las Passivhaus contribuyen al ahorro energético, según Aluvidal Cosmos Artesanía, desvela las claves para garantizar el éxito de su tienda esotérica