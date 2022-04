Regalos personalizados con los que emocionar a mamá en su día Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 13:41 h (CET) Mr Broc permite inmortalizar los dibujos de los más pequeños y plasmarlos sobre distintos soportes cotidianos: desde un cojín, a un fular, un bolso, una toalla. Imposible no emocionarse con un regalo así El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y en MrBroc.com saben cómo dar en el clavo para emocionar a mamá en su día con un regalo único, divertido y con un gran valor sentimental haciendo que los dibujos de los peques de la casa cobren vida propia.

La web Mrbroc.com permite plasmar las ilustraciones de los niños sobre todo tipo de soportes (una funda para portátil, un neceser, un mantel, un cojín… ). Los peques de la casa serán los cómplices perfectos para diseñar un regalo lleno de emoción y muy pero que muy original, tanto que no habrá otro igual en todo el mundo mundial.

Para elegir la ilustración, los peques podrán dibujar en la propia herramienta de dibujo que ofrece BrocStudio (studio.mrbroc.com), muy sencilla y divertida, o bien podran subir un dibujo en papel previamente escaneado, que el software mejorará de forma automática haciendo que el dibujo se convierta en toda una obra de arte de la que no solo estará orgulloso la madre, sino también el niño.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.