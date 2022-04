Neteris se apoyará en el nuevo data center que abrirá Oracle en Madrid para ayudar a las compañías en su transición al Cloud Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 12:06 h (CET) Con esta iniciativa, Neteris ayudará a sus clientes a mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de sus entornos tecnológicos, reduciendo el coste de la propiedad de sus entornos corporativos mientras mantienen sus datos dentro del territorio nacional Neteris, compañía especializada en la digitalización de procesos de negocio y su transición a la nube, y uno de los partners más destacados de Oracle en nuestro país, se apoyará en el nuevo data center que Oracle abrirá en verano en España, para ayudar a sus clientes a migrar sus aplicaciones a la nube de Oracle, con Oracle Cloud Infrastructure (OCI), reduciendo la complejidad y el coste de las redes comunicación necesarias para trabajar con entornos productivos de alto rendimiento.

La apertura de este centro va a permitir a Neteris ofrecer a sus clientes un modelo híbrido que facilite llevar ciertas cargas de trabajo a la nube de Oracle sin que ello impida seguir trabajando simultáneamente con las que permanecen en los centros de datos actuales (onpremise), todo ello gracias a la disponibilidad de mayor ancho de banda y una menor latencia de red.

Hasta la fecha Neteris ha liderado con éxito más de una decena de implementaciones CLOUD en clientes de perfil muy diverso: empresas de fabricación que movieron su ERP a la nube de Oracle; agencias que buscaban absorber el impacto estacional de su negocio, laboratorios farmacéuticos, compañías del sector alimentario y otras del sector energético líderes a nivel nacional e internacional. Proyectos que se han visto beneficiados de la amplia experiencia corroborada por un equipo Cloud 100% certificado, garantia que de se aplican las mejores prácticas de arquitectura, seguridad y operaciones; para sacarle el máximo partido a OCI.

Los beneficios que, de la mano de la experiencia de Neteris, obtendrán sus clientes en su transición a esta nueva región de Oracle Cloud, son:

Ahorro gracias a la simplificación de las comunicaciones, resultando más económico el despliegue de líneas dedicadas para entornos productivos de alto rendimiento.

Mayor ancho de banda y menor latencia.

Cumplimiento de requisitos normativos en lo que respecta a que los datos sensibles permanezcan en territorio nacional. Eliminadas las barreras físicas (comunicaciones) y normativas (localización de datos sensibles) de la nube pública, Neteris ayudará a todo tipo de empresas a beneficiarse de la nube, especialmente a clientes Oracle mediante programas como Oracle Support Rewards, que permite reducir la factura de soporte Oracle al utilizar servicios de la nube pública de Oracle; y el programa BYOL (Bring your own Licence), que ofrece un gran descuento en servicios de plataforma PaaS para aquellos clientes que lleven sus licencias actuales a la nube.

Acerca de Neteris

En Neteris desarrollan e implementan soluciones que ayudan a sus clientes a digitalizar sus procesos de negocio y a fomentar su cultura analítica, siempre a través del uso de la tecnología.

A través de este impulso digital y analítico alrededor de los procesos de negocio buscan incrementar su rendimiento, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y en definitiva mejorar su competitividad.

Más información en: marketing@neteris.com

