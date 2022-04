5 aspectos a tener en cuenta antes de elegir una clínica dental en Badalona, por Robdental Emprendedores de Hoy

Actualmente, enfermedades bucodentales como la caries, la periodontitis o el bruxismo representan un grave problema para la salud pública. Cuando no se tratan de manera oportuna, no solo persisten las molestias y dolores más habituales, sino que además, aumenta el riesgo de pérdida dental. Sin embargo, cada condición puede prevenirse manteniendo una correcta higiene bucodental y visitando al dentista regularmente.

En España, existen diferentes centros dentales que ofrecen tratamientos tanto preventivos como correctivos. Uno de ellos es Robdental, una clínica dental en Badalona y Barcelona que cuenta con un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia en el sector.

5 puntos a considerar para elegir una clínica dental en Badalona La salud dental es un tema relevante para la calidad de vida, por ello, para evitar enfermedades que pongan en riesgo el bienestar y conservar la dentadura natural hasta la vejez, es necesario mantener un control regular con dentistas especializados.

En este sentido, el primer factor a considerar para escoger una clínica son las especialidades. Es recomendable asistir a un centro que cuente con profesionales cualificados en las diferentes ramas de la odontología: ortodoncia, implantes dentales, prótesis, estética dental y periodoncia, entre otras. De esta forma, se asegura una atención integral.

Asimismo, la relación entre paciente y médico es decisiva para un tratamiento efectivo. Por eso, la clínica dental debe ofrecer un trato amable y respetuoso en todo momento.

Por otro lado, antes de visitar el centro dental, el paciente debe verificar la formación de los profesionales, así como su experiencia en el área.

Las instalaciones deben cumplir con los mayores estándares de calidad yseguir los protocolos de higiene y seguridad. Por último, la tecnología actualizada y los materiales de primera son el quinto factor a considerar, ya que gracias a ello se logran tratamientos dentales exitosos.

¿Por qué asistir regularmente al dentista? De acuerdo con los especialistas de Robdental, una clínica dental en Badalona, la visita al dentista tiene que realizarse al menos una vez al año. En ella, se realiza una revisión general para comprobar el estado de la dentadura, detectar y tratar a tiempo posibles caries y eliminar el sarro acumulado a través de una limpieza dental profesional.

Por otra parte, se pueden diagnosticar enfermedades en las encías como la periodontitis, que causa daños graves en caso de prolongarse, o el cáncer oral, condición especialmente preocupante para personas que fuman.

Otras condiciones que pueden controlarse en estas visitas son el mal aliento y sus causas, así como revisar la higiene bucal y hacer recomendaciones para que esta mejore.

El paso del tiempo ha demostrado que la prevención y el cuidado diario son claves para garantizar una buena salud bucodental. En Robdental se pueden realizar desde revisiones dentales periódicas, hasta tratamientos más especializados como la ortodoncia invisible, los implantes dentales en un día, el blanqueamiento dental profesional o las carillas estéticas.

En esta clínica dental en Badalona también se encontrarán profesionales cualificados en medicina facial estética, odontopediatría, fisioterapia de la articulación temporomandibular, férulas de descarga y protectores dentales para deportistas, entre otros.



