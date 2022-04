Belca: "Las Ferias son fundamentales para mantener el contacto con los clientes" Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 10:02 h (CET) En los últimos dos años, son muchos los sectores que se han visto afectados y han tenido que adaptarse a las nuevas formas de comunicarse y establecer contacto con los clientes. Uno de estos ejemplos se ha visto en las Ferias, que siempre han jugado un importante papel como forma de establecer contacto, y que se han visto imposibilitadas por las situaciones generadas por la pandemia Por suerte, poco a poco se va volviendo a la normalidad y se va recuperando el contacto cara a cara. Belca habla de sus próximas Ferias programadas: “Del 5 al 7 de Abril, Belca estuvo presente en la Fruit Logística que cada año se realiza en Berlín, donde obtuvieron una gran acogida por parte de los asistentes y organizadores de esta feria comercial. Y, en unas semanas, concretamente del 14 al 19 de mayo, asistiremos a la feria de IFFA, en Frankfurt. Estamos muy contentos de poder volver a realizar estos encuentros, ya que consideramos que son fundamentales para mantener el contacto con los clientes”.

Desde Belca se muestran muy optimistas ante los próximos eventos y consideran que “es algo que todos estaban esperando y que se ha echado mucho de menos durante los últimos años. A pesar de que, hoy en día, se cuentan con muchos medios para poder seguir comunicando, consideramos que no es comparable a los encuentros de tú a tú”.

“Poder tratar con los clientes de forma más cercana, conocerse y poder hablar de forma directa y en tiempo real, rompe muchas barreras. El trato se hace más humano y la información se transmite de manera mucho más natural. Además, puede resultar más accesible a todo tipo de clientes, ya que a veces puede que encuentren dificultades a la hora de manejar ciertos medios o mecanismos de comunicación. En las Ferias este problema se reduce considerablemente”, añaden.

Todo parece apuntar a que estas Ferias van a tener una gran acogida, así como una elevada participación. “Se está preparando todo muy meticulosamente y con mucha ilusión. Participarán otras muchas empresas y también esperamos que haya una amplia participación por parte de los posibles clientes. Creemos que todo el mundo celebra que, por fin, tengan lugar este tipo de eventos”, indica Belca.

“Las Ferias siempre han jugado un papel importante para las empresas y, que vuelvan, supone una gran noticia. Los eventos se están organizando con mucho primor y cuidando de todos los detalles, ya que no debemos dejar de lado la seguridad. Estamos convencidos de que serán todo un éxito y será el comienzo de muchos más encuentros”, concluyen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.