Cosméticos que suben el ánimo de marcas como Perricone MD, Medik8 u Omorovizca

jueves, 28 de abril de 2022, 10:02 h (CET) Ingredientes como la camelia, la vitamina C o el CBD harán que la piel se muestre perfecta esta temporada Con la llegada del buen tiempo, el cuerpo y la mente se ven afectados ante el cambio de temperaturas y el aumento de horas de sol, haciendo que, en ciertas ocasiones, se pueda sentir momentos de baja energía. Todo ello afecta de manera directa a la piel, provocando que luzca opaca, con falta de luminosidad y con aspecto cansado. “Recurrir a productos ricos en activos iluminadores, como el extracto de nopal o la niacinamida, lograrán que nuestra piel se vea y se sienta con un aspecto sano, luminoso y juvenil”, comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



Una circunstancia en la que los beneficios de la aromaterapia pueden ayudar a reequilibrar el organismo. “A nivel emocional los aromas de los aceites esenciales tienen un efecto dinámico. El sentido del olfato es el más primitivo de nuestros sentidos y está vinculado a las partes más profundas del cerebro que gobiernan los instintos básicos, los recuerdos y las emociones. Incorporar productos en nuestra rutina de belleza que nos hagan sentir activos desde el interior, con aromas vibrantes como el pimentón o el pomelo, lograrán que nuestro organismo se impulse y nuestra mente se active" explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates. Aquí va una lista con varios productos imprescindibles para cargar de energía la piel y lograr disfrutar de un sueño reparador.

Productos que aportan energía

Potenciador de luminosidad

La vitamina C es un ingrediente estrella que ya se encuentra en productos tan avanzados como peelings iluminadores, como el Daily Brighteling & Exfoliating Peel de Perricone MD. Un producto sin aclarado que ayuda a eliminar las células muertas y a suavizar la textura irregular, al tiempo que mejora instantáneamente la luminosidad y el brillo de la piel. “Su fórmula cuenta con una exclusiva súper mezcla de AHA / PHA con un potente complejo de ácido glicólico, gluconolactona y cinco extractos derivados de frutas para ayudar a reducir la falta de luminosidad y la textura irregular”, explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Daily Brightening & Exfoliating Peel de Perricone MD

Precio: 77,25€ perriconemd.es

Un extra de glow y energía

Uno de los productos más eficaces para mejorar el aspecto del rostro, aunque muchos prescinden de él, es el tónico. En realidad, se trata de un paso clave en la rutina de belleza si realmente se desea que la piel logre tener un pH equilibrado de forma rápida y sea capaz de estar preparada para absorber todos los principios activos de sueros, boosters y cremas que se apliquen después. “Para esta época del año, nada mejor como aplicar un tónico facial que nos aporte un extra de energía y luminosidad como Press & Glow de Medik8. Un tónico exfoliante rico en gluconalactona, extracto de nopal, aloe vera y extracto de açai para devolver una tez visiblemente luminosa, calmada y tonificada” comparte Elisabeth de San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Press & Glow de Medik8

Precio: 30€ mumona.com

Poder antioxidante

Si se tuviera que escoger un producto que realmente lograra activar y cambiar el estado y aspecto de la piel de manera inmediata serían las mascarillas. Petals of Botanique es la mascarilla exfoliante de Boutijour, formulada con un 97% de extractos botánicos, donde destacan la camelia sinensis y el extracto de loto para aportar beneficios antioxidantes a la piel. Las semillas de albaricoque finamente molidas ayudan a exfoliar la piel para conseguir un aspecto más suave y una textura de piel refinada. “Esta maravillosa mascarilla tipo wash-off ayuda a reafirmar, tensar y levantar la piel apagada y cansada. Los potentes antioxidantes del extracto de loto se fusionan con las hojas de té verde orgánico para ofrecer la experiencia definitiva de firmeza y relajación” apunta Bella Hurtado, directora técnica de la firma.

Petals of Botanique de Boutijour

Precio: 70€ purenichelab.com

Productos nocturnos

Efecto calmante

El baño o la ducha se han convertido en uno de los momentos más deseados del día, este placer unido al poder de la aromaterapia ayuda a liberar la mente de la sobrecarga diaria. De-Stress Mind Bath & Shower Oil de la firma británica Aromatherapy Associates es un blend único de aceites esenciales 100% natural para usar durante el baño y la ducha que logra aportar potentes beneficios gracias a su combinación de incienso dulce y amaderado, petitgrain y manzanilla silvestre restauradora de la mente para aportar tranquilidad y ayudar a conciliar el sueño. “Sus ingredientes están pensados para ayudar a lograr un estado de ánimo profundamente relajado, centrándose en bajar la ansiedad, evitando así la producción de cortisol”, comenta Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

De-Stress Mind de Aromatherapy Associates

Precio: 64€ purenichelab.com

Reparación nocturna

Cuando se duerme, la piel comienza un proceso de regeneración dónde a través de productos transformadores ricos en activos como la vitamina A, se puede ayudar a potenciar este proceso, logrando resultados rejuvenecedores para la piel. El suero rico en retinal de la marca húngara Omomorovicza, Midnight Renewal trabaja durante el sueño, ofreciendo un impulso instantáneo a la piel, aportando suavidad, paridad de tono y luminosidad al tiempo que trabaja sobre las líneas finas, arrugas y signos de fatiga, así como aumentar la elasticidad y la hidratación. “Este producto aprovecha el poder de las microalgas bioactivas, que defienden de los efectos dañinos que el cortisol (la hormona del estrés crónico) puede tener sobre la piel, evitando así el envejecimiento prematuro y que la función de barrera se vea comprometida. Este escudo que impide el estrés restaura el ritmo circadiano de la piel permitiendo la reparación durante las horas de sueño” concluye Nieto.

Midnight Renewal de Omorovicza

Precio: 155€ sabrinanavarro.com

Ritual pre-pillow

Porque del confort de la piel también depende la calidad del sueño, existen productos como Queen of Hungary Evening Mist de Omorovicza, quecombina activos como el extracto de lavanda calmante o el cannabidiol, para un ritual pre-pillow que garantice un sueño reparador placentero. “Está diseñada para usar justo antes de ir a la cama, porque su formulación invita a dormir y restablece el equilibrio del ritmo circadiano de la piel. Reforzada por la relajación inductora del sueño de ingredientes como el aceite de lavanda, esta bruma refuerza la reparación nocturna de la piel con la melatonina antioxidante y el cannabidiol, que actúan para calmarla piel y deshacerlos daños causados por los radicales libres de los nuevos agresores, como la luz azul”, apunta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Queen Of Hungary Evening Mist de Omorovicza

Precio: 65€ purenichelab.com

