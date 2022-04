Nathan Music, ganador del Festival internacional Music Meets Tourism, estrena su sencillo IN SYNC Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 09:29 h (CET) El ganador del Festival Music Meets Tourism 2021, celebrado en maspalomas Costa canaria, Gran Canaria estrena su sencillo titulado IN SYNC (sincronizado en ingles). Esta canción ya esta disponible en las grandes plataformas digitales Jonathan Almagro, de nombre artístico Nathan Music (nacido16.01.2001) es un joven de apenas 20 años, natural del barrio de Taraguillas, situado en San Roque, Cádiz, que lleva cantando desde muy temprana edad, con solo 15 años, participó en el programa "Fenómeno Fan" retransmitido por el canal autonómico de Andalucía, Canal Sur y posteriormente por Disney Channel, en el que pudo demostrar sus amplias dotes artísticas en dos ediciones del programa y donde tuvo la oportunidad de interpretar varios temas populares que le llevaron de esta manera a las puertas de la semifinal del televisivo concurso.

Este año 2021, sus objetivos crecieron y consiguió alzarse como vencedor del Festival Internacional de Maspalomas en Gran Canaria, "Music Meets Tourism" en el que de los 1.800 inscritos, solo llegaron a la final 11 concursantes, Jonathan se hizo con el triunfo del concurso, por su voz, actitud y saber estar sobre el escenario, logrando así firmar un contrato de dos años de promoción con la productora del festival, grabar un single y el correspondiente videoclip, su inquietud le lleva a no estar parado y seguir luchando y preparándose para conseguir sus sueños, por ello y paralelamente a su trayectoria musical, el artista estudia interpretación en la escuela superior de artes escénicas de Antonio Banderas, ESAEM, así como interpretación cinematográfica. Ha participado en el concierto anual del Gran Canaria Arena a beneficio de la fundación Pequeño Valiente “Niños con Cáncer” con artistas de la talla de Marta Sanchez, Sweet California, Agoney entre otros.

Su nuevo single “In Sync” (Sincronizados) ya esta disponible en las principales plataformas digitales. Un tema pop internacional con mezcla de música urbana con buen ritmo y muy pegadiza que cuenta la historia de un chico que se enamora al encontrar a la chica de su vida, siente por primera vez después de mucho tiempo que su cuerpo está sincronizado con esa persona como si estuvieran bailando, bailando, bailando...sin parar, se enamoró de su belleza, de la luz de sus ojos... Un tema compuesto por Estela Martín, con la producción musical de Marcos Rodríguez y como productor ejecutivo Arno Richartz, una producción de Music Meets Tourism.

