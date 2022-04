La magia del Castillo Santa Bárbara y lo mejor del pop español y alicantino se unen en una experiencia única Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 09:03 h (CET) El espectacular emplazamiento alicantino acogerá los conciertos de Danza Invisible, Rafa Sánchez de La Unión, La Guardia, homenaje a Mecano, Rock en Familia y de los alicantinos Guaraná, Inma Serrano, Mediterráneo y Mailers El alicantino Castillo de Santa Bárbara es un enclave privilegiado ideal para el disfrute de la música en directo. A las impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad, hay que sumar la belleza de su entorno, la amplitud de sus espacios, la notable disposición de sus instalaciones y las innumerables connotaciones históricas y culturales que atesora.

El Ciclo Conciertos Castillo Santa Bárbara reúne los mejores condicionantes para sentir toda la magia de la música en vivo y posterior fiesta hasta la madrugada con sesiones de dj's en directo, disfrutar de una consumición en un lugar único y vivir una experiencia inolvidable.

Por un lado, el Ciclo Pop homenajeará a las míticas bandas y artistas nacionales que sonaron durante la década de los 80 y de los 90. Se hará un recorrido por los temas que han ido marcando a muchas generaciones de nuestro país.

El sábado 7 de mayo, el pianista arandino Mario López Santos ofrecerá un recital bajo el título el título ‘Piezas de Mecano’, en un exquisito recorrido por las canciones de este mítico grupo. El 14 de mayo, Danza Invisible demostrarán por qué son toda una institución en el pop español y, a día de hoy, mantienen un respetable estatus de grupo de largo recorrido, sobre todo por sus directos inapelables. El 21 de mayo, La Guardia, uno de los grupos emblemático del pop español, hará vibrar al público con sus grandes éxitos como ‘Cuando brille el sol’ o ’Mil calles llevan hacía ti’, entre otros. Y el 28 de mayo, será el turno de Rafa Sánchez de la Unión, con todos los hits de la banda sumados a sus nuevos temas en solitario, en un directo potente como solo él sabe hacer.

Por otro lado, en el Ciclo Alicante actuará un amplio elenco destacado de bandas alicantinas con reconocimiento y proyección a nivel nacional. Inma Serrano, el 3 de junio, Mediterráneo, el 11 de junio, Guaraná, el 17 de junio y Mailers, el 2 de julio, completan este ciclo de conciertos con representación local.

Todos los ciclos darán comienzo el 30 de abril con Rock en Familia y la actuación dela formación musical The Rat Pack, enuna gran oportunidad para que papás y peques se acerquen al mundo de la música y a grandes éxitos internacionales de bandas pop españolas como Los Bravos, Nacha Pop, Celtas Cortos y muchos más.

Más información en shiroten.es y horizonta-musical.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Emma Lluna: nombrada la mejor vidente de 2022 Se trata de una mujer que destila poder, conocimiento y magnetismo, de alguien que es capaz de penetrar en la mente de los demás Nathan Music, ganador del Festival internacional Music Meets Tourism, estrena su sencillo IN SYNC Foro de Liderazgo Empresarial: qué es y por qué asistir Se celebrará presencialmente el martes 14 de Junio de 2022 en Madrid La guía imprescindible para saber qué ocurre en Torrevieja La localidad destaca por la fuerza turística que posee Unidad de Trasplante Capilar en Clínica Herrero