Unidad de Trasplante Capilar en Clínica Herrero

jueves, 28 de abril de 2022, 09:05 h (CET) La clínica de cirugía estética Herrero Jover Médicos incorpora entre sus tratamientos el trasplante capilar con la exitosa técnica FUE, que se caracteriza por ser una intervención no invasiva y con resultados naturales El injerto capilar y preguntas frecuentes

Clínica Herrero Jover Médicos da respuesta así al problema de la pérdida de pelo, uno de los que más afecta a hombres, y también a mujeres, a partir de cierta edad. El injerto capilar aparece como una solución efectiva y la FUE (Follicular Unit Extraction), como la técnica más moderna y novedosa.

El Dr. Javier Herrero hace un primer estudio del paciente en la clínica Teknon de Barcelona o en una consulta online para estudiar sus necesidades, determinar si el trasplante de pelo es la mejor forma de proceder y decidir cuál es el tratamiento más adecuado.

¿Cómo se realiza?

El injerto capilar se realiza con las técnicas FUE o non shaven FUE. Es decir, consiste en extraer unidades foliculares, que incluyen de uno a cinco pelos, de zonas con alta densidad para implantarlas luego en zonas alopécicas o con baja densidad.

La recomendación es no raparse el cabello antes de hacer una valoración, pues es necesaria una longitud mínima para valorar las zonas donantes y las zonas receptoras.

Por otro lado, no se deben tomar medicamentos que diluyen la sangre, como la Aspirina, al menos en los cuatro días antes del tratamiento. El alcohol y el tabaco también están contraindicados, pues el alcohol puede reducir la eficacia de los anestésicos y el tabaco, disminuir el flujo sanguíneo del cuero cabelludo, motivo por el que debe evitarse antes del tratamiento y también hasta una semana después.

Se trata de una intervención ambulatoria y con anestesia local, por lo que no será necesario el ingreso hospitalario.

Para saber más, solo es necesario contactar con Herrero Jover Médicos, donde se estudiará cada caso de forma individual y se resolverán todas las dudas referentes al injerto capilar de forma presencial u online.

Contactar con Herrero Jover Médicos,clínica de medicina y cirugía estética.

https://herrerojovermedicosmarketing.com/trasplante-capilar/

