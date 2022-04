Hacer turismo en Navarra y desconectar en la Casa Rural Ixurkonea Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Una opción para muchos viajeros que desean cambiar de rutina y disfrutar de días tranquilos en entornos naturales únicos son las casas rurales. La plataforma de la Casa Rural Alarbizu promociona la casa de campo Ixurkonea, donde se ofrece realizar un turismo en Navarra diferente, para relajarse y observar las maravillas paisajísticas, como las Sierras de Urbasa-Andía y Aralar, que forman parte de esta región del país.

A los hermosos paisajes se suma la arquitectura de esta residencia que combina lo mejor de las construcciones más tradicionales con las contemporáneas.

El atractivo turístico de Ixurkonea Esta casa es una antigua vivienda familiar que fue remodelada para que sus visitantes puedan disfrutarla al máximo. Esta residencia complementa el paisaje de la villa de Arbizu, el cual está conformado por casas con fachadas llamativas y atractivos balcones que los turistas no pueden dejar de observar cuando visitan este municipio navarro. Desde esta localidad, se puede llegar fácilmente a otros municipios, como Bilbao, Vitoria y Pamplona.

Asimismo, desde la casa, se pueden recorrer trayectos de fácil acceso y que están bien señalizados para aquellos que decidan emprender caminatas por la zona y conocer restaurantes y otros sitios de esparcimiento del lugar. Asimismo, desde los ventanales de la casa de campo, se puede observar el monte Beriain, una montaña que forma parte de la Sierra de San Donato y que los más aventureros pueden subir. Cerca de la casa rural se puede disfrutar, también, de una piscina, un polideportivo y una iglesia.

Qué ofrece Ixurkonea Este espacio confortable y tranquilo dispone de fogón de leña y barbacoa, proyector de cine, 5 habitaciones amplias con baño, terraza, salón de verano, jardín, calefacción, comodidad acústica, cocina completamente equipada, servicio de wifi y una capacidad de alojamiento para 10 personas. Este mágico lugar puede ser alquilado de varias maneras. Dentro de estos servicios, se encuentran el alquiler para dos personas, por un coste de 80 € la noche, o el alquiler de la casa entera durante el fin de semana,por un valor de 750 €.

Asimismo, algunas de las normas establecidas por los propietarios de la casa rural es que se pueden reservar el derecho de admisión, no se puede fumar dentro de la residencia y no está permitido realizar en este espacio actividades de riesgo o ilegales. La Casa Rural Ixurkonea es una alternativa ideal en Navarra para realizar un turismo de naturaleza diferente, atractivo y relajante.



